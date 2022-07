Despliegan un operativo para despejar la nieve en los barrios

Las áreas municipales coordinan acciones en distintos puntos de Comodoro Rivadavia. Se avanza tirando sal, cortando el tránsito y limpiando las diferentes arterias de la ciudad. Se solicita a la comunidad que no transite por la vía pública de no ser necesario.

El municipio comodorense ejecuta este domingo un operativo de limpieza de nieve en diferentes barrios de la ciudad. Las tareas comenzaron por la madrugada con los primeros trabajos en las arterias más complicadas.

“Desde este sábado, a las 20.30 hasta las 1:30 del domingo, se acumularon 12 milímetros de agua y a partir de ahí comenzó a nevar en forma muy intensa durante toda la madrugada. Hay sectores de la ciudad donde hay entre 10 y 15 centímetros de nieve acumulada”, describió el secretario de Control Urbano y Operativo, Ricardo Gaitán.

Subrayó que los equipos viales comenzaron a trabajar desde la primera hora de este domingo para realizar tareas en los caminos alternativos para disipar la nieve.

Además, el personal municipal se encuentra cortando parcialmente arterias como San Martín y Rivadavia para tirar sal, limpiar y evitar accidentes. Lo mismo se replica en el Camino Roque González, el Camino Centenario y en la trama que une el puente en cercanías a la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) hasta el acceso al barrio Laprida.

“La idea es poder despejar los sectores más afectados por lo que se estuvo tirando sal durante toda la noche. Todos los vehículos de Defensa Civil, la Secretaría de Coordinación de Gabinete y la gente del Área de Tránsito están abocados a diferentes tareas por la ciudad”, aseguró el secretario de Control Urbano y Operativo.

Asimismo, la Subsecretaría de Transporte de Comodoro Rivadavia, informó que el transporte público en los barrios Fracción 14 y 15, Los tres pinos y ramal de Laprida se encuentra interrumpido hasta nuevo aviso.

En este sentido, Gaitán le recomendó a la población tomar ciertos recaudos ante la situación. “Le pedimos a la gente que no salga de no ser necesario. Está muy peligroso para circular y nuestra recomendación es que no circulen en la trama vial de la ciudad”, destacó.

Además, desde Vialidad Nacional informaron que por el momento se encuentra interrumpida la circulación de los vehículos livianos en la Ruta N°3, tramo Comodoro Rivadavia – Trelew. El sector más afectado es entre Comodoro-Garayalde, donde además el viento blanco reduce mucho la visibilidad.

En el caso de la Ruta Nacional 26, camino a Sarmiento, se encuentra habilitada, pero se recomienda no circular excepto en casos de extrema urgencia.

Despliegan un operativo para despejar la nieve en los barrios (2).jpeg