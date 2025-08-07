Los llevaron al hospital, donde se efectuaron las placas radiográficas que arrojaron resultado positivo para cuerpos extraños.

Detectaron a dos pasajeros que habían ingerido 197 cápsulas de cocaína

Dos pasajeros de un micro, proveniente de Salta, fueron detenidos en Tucumán acusados de ingerir 197 cápsulas de cocaína. Ambos son de nacionalidad boliviana y fueron descubiertos por conductas sospechosas.

Efectivos del puesto control fijo “Trancas”, dependiente del Escuadrón 55 Tucumán de la Gendarmería Nacional, se encontraban desplegados sobre el kilómetro 1.358 de la Ruta Nacional N°9 cuando detuvieron la marcha de un micro que circulaba desde la ciudad salteña de Orán.

Al llevar a cabo el registro, los uniformados observaron que dos pasajeros presentaban conductas sospechosas al sujetarse la zona abdominal.

Asimismo, detectaron que los pasajeros sólo llevaban equipaje de mano y no contaban con la constancia de ingreso al país.

Ante las dudas que generaron, se solicitó al Juzgado Federal de Turno la intervención y asistencia del Sistema de Emergencia para el traslado al nosocomio local de ambos acusados.

Ya en el hospital se efectuaron las placas radiográficas, las cuales arrojaron resultado positivo para cuerpos extraños.

“El Juzgado Federal N° 2 de Tucumán dispuso el traslado de los ciudadanos hacia el Centro de Salud Zenón J. Santillán a fin de que logren una evacuación controlada de los elementos ingeridos”, detallaron.

Casi 24 horas después, los involucrados finalizaron la evacuación y se constató un total de 197 capsulas con cocaína, arrojando un peso total de 2 kilos 244 gramos.

De esta manera, ambos quedaron detenidos y a disposición de la Justicia.