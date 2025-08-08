El fiscal pidió 20 años de cárcel para el ex de Julieta Prandi

Se trata de la pena máxima para el delito de abuso sexual con acceso carnal. Hoy se podría conocer la sentencia.

El fiscal Cristian Fabio, a cargo de la acusación contra Claudio Contardi por presuntos delitos de abuso sexual a la actriz y conductora Julieta Prandi, solicitó este viernes 20 años de prisión para el imputado y su detención inmediata.

El pedido lo hizo ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana, donde se lleva adelante la jornada de alegatos finales del juicio. Se trata de la pena máxima para el delito de abuso sexual con acceso carnal.

La solicitud ocurre horas después de que los jueces rechazaran la presentación de Javier Baños, abogado integrante del equipo de la denunciante que lidera Fernando Burlando, quien había pedido prisión preventiva contra el empresario gastronómico. No obstante, los magistrados dispusieron imponerle a Contardi una prohibición de acercamiento respecto de la denunciante.

Ahora, los magistrados deberán escuchar la defensa del acusado y, tras evaluar las pruebas, emitir su veredicto al respecto. La resolución podría darse a conocer este viernes, luego de tres jornadas de audiencias.

La expareja de Julieta Prandi enfrenta cargos por “abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima, con una serie de hechos reiterados”. La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la conductora en 2021 ante la UFI N° 4 de Escobar, con jurisdicción sobre el barrio privado “Septiembre”, donde vivía el matrimonio.

Según consta en el expediente, los hechos habrían ocurrido entre el 28 de julio de 2015 -tras el nacimiento del primero de los dos hijos de la pareja- y marzo de 2018, cuando se mudaron a la localidad de Martínez. La relación se disolvió formalmente en 2019.