Una policía protagonizó un video viral por tener sexo en un patrullero

El video se difundió en las redes sociales y causó indignación. Sucedió en México.

Esta semana comenzó a circular en las redes sociales un video en el cual se ve a dos policías de la Ciudad de México realizando actos sexuales dentro de un patrullero y en plena vía pública. Las imágenes desataron una ola de reacciones. La Secretaría de Seguridad Ciudadana identificó a los involucrados e inició una investigación interna.

El video, que dura poco más de dos minutos, fue difundido a través de la red social X y muestra a dos policías de la Ciudad de México —hombre y mujer— en medio de una situación íntima en el interior del vehículo oficial. Ambos con el uniforme puesto, a plena luz del día y con la ventanilla baja. Aparentemente, el acto sexual ocurrió cuando ambos estaban en horario laboral.

Fue esto lo que provocó una ola de reacciones y críticas respecto a la ética profesional de los policías encargados de seguridad de la ciudad capital de México.

Las imágenes son claras y la cámara captó en detalle los gestos de la policía, sentada en el asiento del acompañante, así como los movimientos explícitos de su compañero, del lado del conductor.

Las autoridades de México tomaron cartas en el asunto, procedieron a identificar a los policías involucrados en base a las imágenes, pero no revelaron oficialmente sus nombres.

Ante semejante escándalo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México emitió un comunicado oficial en el que informó que se inició una investigación interna.

"Personal de la Dirección General de Asuntos Internos de esta Secretaría tomó conocimiento e inició la carpeta de investigación administrativa interna; los dos policías ya fueron identificados y serán citados a rendir su declaración”, detalló la institución.

La SSC también señaló que “no tolerará ningún acto contrario a los protocolos de actuación policial” y recordó que todos los elementos deben regirse por principios institucionales. El comunicado cierra con la promesa de que “todos los casos fuera de la normatividad serán investigados y sancionados”.