Detienen a un hombre intentando ingresar a un departamento

Un hombre de 22 años, identificado con las iniciales C. L. F., fue aprehendido en horas de la mañana por el delito de violación de domicilio en el centro de la ciudad. La intervención policial se produjo tras un llamado de alerta de un vecino que presenció el incidente.

El hecho ocurrió a las 07:51 horas en la calle Sarmiento al 400. Un testigo dio aviso a las autoridades al observar a un individuo pateando la puerta de un departamento en el patio trasero de un edificio. Al llegar al lugar, el personal de la Comisaría Seccional Primera constató la situación y, con el señalamiento del testigo, procedió a la aprehensión del sospechoso.

Poco después, la denunciante, una mujer de 34 años de iniciales R. G. N., se presentó y confirmó que no conocía al sujeto. Afortunadamente, no se registraron daños materiales en la propiedad.

Tras la detención, la oficial de Justicia, Dra. Hualquil Agustina, dispuso que el aprehendido permanezca detenido a la espera de la audiencia de control, bajo la supervisión de la Jueza Penal de Turno, Dra. Liliam Borquez. El caso está a cargo del Ministerio Público Fiscal, representado por la Dra. Lovera.