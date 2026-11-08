Detuvieron a un hombre acusado de amenazar de muerte a León XIV

La SIDE anunció el arresto tras detectar mensajes que anticipaban acciones violentas durante las actividades del Papa en Buenos Aires. El sospechoso quedó a disposición de la Justicia Federal y la visita mantiene su cronograma.

Un hombre acusado de realizar amenazas de muerte contra el papa León XIV fue detenido antes de la llegada del Pontífice a la Argentina, según anunció la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). El procedimiento se produjo a partir del monitoreo de plataformas digitales realizado como parte del operativo de seguridad de la visita.

La investigación se inició con la detección de mensajes que amenazaban la integridad del Papa y anunciaban acciones violentas durante las convocatorias masivas previstas en Buenos Aires. Ante la gravedad de las intimidaciones y la proximidad de su arribo desde Uruguay, las autoridades activaron un protocolo de intervención inmediata que permitió localizar y arrestar al sospechoso.

El detenido quedó a disposición de la Justicia Federal. La investigación se desarrolló en el marco de los patrullajes cibernéticos y las tareas preventivas desplegadas por las agencias federales para custodiar la gira.

El episodio llevó al comando unificado de seguridad a revisar los controles en el Aeroparque Jorge Newbery, los recorridos del papamóvil y los accesos a las ceremonias multitudinarias. Desde el Ministerio de Seguridad y los organismos involucrados señalaron que continuará el monitoreo de redes y comunicaciones bajo un régimen de máxima alerta.

La comitiva vaticana y las autoridades locales confirmaron que las actividades se desarrollarán según lo previsto. El Gobierno ratificó las garantías de seguridad para una agenda que espera reunir a cientos de miles de fieles.