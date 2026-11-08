León XIV inicia cuatro días de encuentros y multitudes en Argentina

Milei lo recibirá este domingo a las 16.30 en Aeroparque. Hasta el miércoles, el Papa recorrerá instituciones sociales, encabezará celebraciones multitudinarias y tendrá encuentros en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

La Argentina volverá a recibir a un papa después de 39 años. León XIV aterrizará este domingo 8 de noviembre a las 16.30 en Aeroparque, procedente de Uruguay, para iniciar una visita que combinará reuniones con autoridades, celebraciones religiosas y encuentros con personas con discapacidad, presos, jóvenes y representantes de distintos sectores sociales.

El viaje se extenderá hasta el miércoles 11, cuando partirá hacia Perú. La última visita de un pontífice al país fue la de Juan Pablo II en 1987. Francisco, nacido en Buenos Aires, nunca regresó durante su pontificado.

“Vengo con alegría a cumplir el viaje que Francisco no pudo”, expresó León XIV ante los periodistas que lo acompañaban en el vuelo desde Roma hacia Sudamérica.

El Gobierno nacional y la Iglesia trabajaron durante meses en los preparativos de una visita definida como pastoral. Sus discursos también generan expectativas por las posibles referencias a la pobreza, la desigualdad y la asistencia social. En ese marco, Clarín planteó que sus palabras durante el paso por el Cottolengo Don Orione podrían adquirir repercusión política por la disputa alrededor de los recortes impulsados por Javier Milei para los tratamientos de personas con discapacidad.

DOMINGO DE RECEPCIÓN OFICIAL Y ENCUENTRO CON MILEI

León XIV llegará en un Boeing 737 MAX de Aerolíneas Argentinas. En Aeroparque lo recibirán el presidente Javier Milei; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el nuncio apostólico, Michael Wallace Banach; y el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva.

Desde allí irá a Plaza San Martín para depositar una ofrenda floral ante el monumento al general José de San Martín. Luego participará de la ceremonia de bienvenida en Casa Rosada, junto a los ministros del Gabinete nacional, y mantendrá una audiencia privada de aproximadamente media hora con el Presidente.

El cierre de la primera jornada será en el Centro Cultural Kirchner, ante representantes de los tres poderes del Estado. Allí pronunciará su primer discurso en territorio argentino, cuya transmisión por cadena nacional figura en el cronograma difundido.

LUNES ENTRE CLAYPOLE, PALERMO Y PUERTO MADERO

La actividad del lunes comenzará a las 9.15 en el Cottolengo Don Orione de Claypole, donde viven unas 400 personas con discapacidad. Está previsto que recorra los últimos metros en papamóvil para saludar a los vecinos. El acceso será restringido y la prensa local no contará con acreditaciones.

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, destacó el lugar que ocupa esta visita en la agenda y la vinculó con la tarea de la obra de Don Orione de “estar siempre junto a los olvidados, los más desposeídos de la sociedad”.

A las 11, el Papa celebrará su primera misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo, ante una concurrencia que se espera multitudinaria. En ese lugar, Juan Pablo II encabezó una celebración de Corpus Christi durante su visita de 1982. Los preparativos incluyen un escenario de grandes dimensiones y cambios en la circulación vehicular.

Por la tarde, León XIV hablará en la Universidad Católica Argentina, en Puerto Madero, ante empresarios, dirigentes sindicales y representantes de organizaciones sociales. El encuentro concentrará parte de la atención sobre sus consideraciones acerca de la situación económica y social argentina.

Después se reunirá con representantes de comunidades cristianas y otros credos en el Palacio San Martín. La jornada continuará con la celebración de las vísperas en la Catedral Metropolitana y una cena con los obispos en el Arzobispado de Buenos Aires.

Durante su permanencia en el país se alojará en la Nunciatura Apostólica, en la habitación que ocupó Juan Pablo II en 1982 y 1987. Según la información difundida, pidió un espacio austero, sin lujos. El cuarto fue remodelado y conserva parte de sus características originales.

CÓRDOBA Y UNA VIGILIA CON JÓVENES EL MARTES

El martes 10 realizará su único viaje al interior del país. En Córdoba encabezará una misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones, ubicado en las afueras de la capital provincial. El espacio, de aproximadamente 80 hectáreas, fue acondicionado para una convocatoria multitudinaria.

El dispositivo contempla 7.000 metros cuadrados de pantallas LED, 58 torres de sonido, 11.000 personas destinadas a seguridad y 9.000 voluntarios. La cobertura sanitaria estará a cargo de 1.200 profesionales médicos y contará con 80 ambulancias. Las autoridades provinciales organizaron un operativo para el ingreso, la permanencia y la salida de los asistentes.

Después de la misa, recorrerá parte de la ciudad en papamóvil hasta el Arzobispado. También compartirá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosas y seminaristas, con una asistencia prevista de unas 4.000 personas.

Por la noche regresará a Buenos Aires y participará de una vigilia con jóvenes en el Monumento a los Españoles.

DEVOTO Y LUJÁN ANTES DE PARTIR A PERÚ

El miércoles 11, la última jornada comenzará con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Devoto. Allí se encontrará con unas 80 personas privadas de su libertad que todavía no fueron trasladadas al establecimiento de Marcos Paz.

Luego viajará a Luján, donde recorrerá cerca de dos kilómetros en papamóvil hasta la plaza frente a la basílica. En ese lugar pronunciará una homilía ante una concurrencia que los organizadores estiman en más de un millón de fieles.

El operativo previsto incluye unos 11.000 efectivos de la Policía bonaerense y la participación de fuerzas federales. La celebración será su última actividad pública en la Argentina.

La salida está programada para las 14 desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Su próximo destino será Perú, donde desarrolló gran parte de su actividad pastoral y misionera antes de convertirse en Papa.