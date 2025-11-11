Detuvieron a un hombre mientras cortaba cables de alta tensión

El sujeto fue sorprendido por personal policial cuando se encontraba sobre un poste del tendido eléctrico en el consorcio Eva Perón, en el Máximo Abásolo.

En la mañana de este martes, alrededor de las 8:40, personal de la Comisaría Séptima de Comodoro Rivadavia detuvo a un hombre identificado como D.O.N., quien fue sorprendido mientras cortaba cables de alta tensión en el consorcio Eva Perón, frente a la cancha de fútbol del barrio Máximo Abásolo.

De acuerdo con el parte policial, los efectivos de operaciones realizaban un patrullaje preventivo cuando observaron al individuo trepado a un poste del tendido eléctrico, manipulando los cables con herramientas específicas para el corte. En el lugar, también se hallaron varios trozos de cable de cobre ya seccionados.

imagen

Tras intervenir, los uniformados procedieron a su retención e identificación, informando de inmediato al fiscal de turno, quien dispuso la detención del hombre y su traslado a la dependencia policial en calidad de detenido judicial.

El hecho es investigado como un posible caso de robo de cables, una modalidad delictiva que afecta con frecuencia el suministro eléctrico en distintos sectores de la ciudad.