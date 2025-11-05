Está siendo investigado por el fiscal de Ciberdelitos y secuestraron su celular para analizar el contenido.

Detuvieron a un policía acusado de espiar y filmar a sus compañeras de trabajo

El martes detuvieron al oficial de la Jefatura de Policía de Córdoba acusado de haber filmado y fotografiado a sus compañeras mientras estaban en el baño de la división de Medicina Laboral. Se trata del cabo Germán Peralta, que ahora es investigado por el fiscal de Ciberdelitos, Franco Pilnik, quien ordenó su arresto.

El policía está acusado de lesiones graves agravadas por violencia de género y violación de domicilio, según confirmaron fuentes judiciales a los medios locales. La fiscalía analiza el contenido de su teléfono, que fue incautado, con el objetivo de determinar el alcance del material y la posible difusión de las imágenes.

El hecho trascendió cuando una oficial vio que una mano con un celular asomaba por un hueco en la pared del baño. Ante esa situación, alertó de inmediato a sus superiores, lo que dio inicio a una investigación interna que permitió su identificación.

La primera denuncia se radicó el 28 de julio, pero la fuerza mantuvo el caso bajo estricta reserva para proteger a la denunciante. Sin embargo, la investigación interna avanzó rápido: el suboficial señalado fue identificado y separado de sus funciones de manera inmediata.

Con el correr de los días, el área de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad, dirigida por Guadalupe Trillo, recibió otras dos denuncias similares. Todas las víctimas son mujeres policías que trabajan en la misma dependencia.

El caso fue expuesto ante el Polo de la Mujer, que centraliza la investigación y asiste a las denunciantes. En el allanamiento al acusado secuestraron su teléfono celular, donde habrían encontrado decenas de fotos y videos tomados en los baños de la Jefatura.