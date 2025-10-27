Ratifican preventiva de dos hombres por abuso sexual

La Justicia resolvió extender por dos meses la investigación y mantener la prisión preventiva de Eduardo Castelblanco y Diego Pascal.

Los imputados deben responder ante la Justicia por un hecho ocurrido en abril, en el que la víctima sufrió graves lesiones y debió ser hospitalizada.

Durante la mañana de este lunes se llevó a cabo una nueva audiencia de revisión de la prisión preventiva en el marco de la causa por abuso sexual con acceso agravado, en la que están imputados Eduardo Castelblanco y Diego Pascal.

En la audiencia, el fiscal general Adrián Cabral solicitó la prórroga del plazo de investigación por dos meses, así como la continuidad de la prisión preventiva de ambos coimputados por igual término.

Las defensas no se opusieron a la extensión del plazo investigativo y, en el caso de Castelblanco, se formularon observaciones respecto de la medida de coerción.

Finalmente, el juez penal Mariano Nicosia resolvió autorizar la prórroga de la investigación y mantener la prisión preventiva de ambos imputados durante dos meses más.

El hecho investigado ocurrió entre la noche del 25 y 26 de abril pasado, cuando los acusados habrían agredido físicamente a la víctima, quien logró escapar y llegar al Hospital Regional, donde fue internada en terapia intensiva.

El caso fue calificado provisoriamente como “abuso sexual con acceso, mediante la utilización de un elemento, agravado por ser cometido por dos o más personas”, en carácter de coautores.

La defensa de Castelblanco fue ejercida por Vanesa Vera, mientras que María de los Ángeles Garro representó a Pascal, ambas defensoras públicas.