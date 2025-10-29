Detuvieron a un sospechoso por el homicidio de Simón Railef

Por pedido de la fiscalía, se dispuso la detención de un joven de 30 años (B.E.M) quien estaría vinculado con el asesinato de Simón Segundo Railef (38), ocurrido el sábado 26 de octubre.

Las diligencias ordenadas por el equipo de investigación conducido por la fiscal Andrea Vázquez, permitieron obtener la información necesaria para requerir órdenes de allanamiento en dos domicilios. Una de las casas, a las que ingresaron los investigadores, está ubicada sobre la calle General Roca entre Fontana y 20 de junio. Asimismo, allanaron otra vivienda, situada en la calle Pellegrini y España. En ambos lugares, se encontraron elementos que comprometen la situación del principal sospechoso.

Así las cosas, el juez Ariel Quiroga, hizo lugar al pedido de detención presentado por los representantes del Ministerio Público Fiscal. En tanto, en las próximas horas, la oficina judicial, fijará la audiencia de control de la detención y formalización de la investigación preparatoria de juicio. En ese acto judicial, se informará la calificación legal contra el imputado. También se solicitarán las medidas correspondientes a su situación procesal.

El caso

El sábado 25 de octubre, aproximadamente a las 09:30, Simón Railef, ingresó a su vivienda acompañado de otra persona. La casa está ubicada en el interior del patio de un complejo de cabañas, sobre la calle Pellegrini e intersección con General Roca. En el interior de su domicilio fue atacado con un cuchillo. La ferocidad de la agresión y la profundidad de las heridas, provocaron su fallecimiento.

El cuerpo sin vida y con signos de violencia, fue hallado el domingo 26 de octubre por la noche. Aproximadamente a las 21:30, un amigo de la víctima, se acercó a la vivienda para devolverle unos elementos de pesca. Según la información brindada por el testigo, al notar que Railef no respondía a los llamados en la puerta de la vivienda, observó por una ventana hacia el interior de la casa. Allí vio el cuerpo de su compañero tirado en el piso. En forma inmediata llamó por teléfono a la policía e informó la situación.

En este marco, un equipo de la fiscalía conducido por la fiscal Andrea Vázquez, junto a la procuradora Luciana Coppini, el abogado Bryan Mac Donald y la Licenciada en Criminalísticas Julieta Bochatey, acudieron al lugar y comenzaron a trabajar en el análisis de la escena del crimen. Los equipos de investigadores, integrados junto al personal policial, la brigada de investigaciones y la División Canes de Comodoro Rivadavia, desplegaron una intensa actividad.

Por su parte, la brigada, trabajó en el relevamiento de las imágenes de las cámaras de seguridad de comercios y casas cercanas al lugar del hecho. El lunes por la tarde, los investigadores, rastrillaron la vera del margen izquierdo del río “Senguer”, en la zona del puente “Traverso”. En ese lugar, hallaron elementos de interés para la causa que ya fueron enviados para ser analizados.

En tanto, el martes por la mañana, el personal de la División “Canes” de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, junto al can adiestrado en búsqueda de personas, “Atenas” (raza “Bloodhound”) trabajaron en el rastreo de huellas. En este marco, el can, se desplazó desde la vivienda de la víctima hasta las últimas calles del barrio “Choique-Nilau”.

Finalmente, las averiguaciones realizadas, permitieron obtener información sólida para requerir las medidas judiciales, que derivaron en la identificación y detención del principal sospechoso.