Di María se enojó y habló a través de sus redes

Ángel Di María desató una tormenta en las redes sociales con un posteo contundente en el que responde a las críticas de algunos hinchas de Rosario Central. El "Fideo" se defendió de las acusaciones realizadas por un medio partidario del club rosarino, que lo señalaban por no querer regresar al equipo de su ciudad natal.

Después de consagrarse campeón de la Copa América 2024, torneo en el que se destacó con la Selección Argentina, Di María decidió renovar por una temporada más con el Benfica de Portugal. Esta decisión acabó con las especulaciones sobre su posible vuelta a Rosario Central, un rumor que había cobrado fuerza entre los hinchas del Canalla.

Días más tarde, el astro publicó una historia en Instagram en la que dirigió su mensaje a los fanáticos que lo acusaban de no querer volver al club: "Qué manera de hacer campaña en contra mía. ¿Por qué no se la agarran con los que no quieren que vuelva? Gracias", escribió, dejando en claro que su decisión no fue influenciada por una falta de interés personal.

El posteo del Fideo fue en respuesta a una publicación de InfoCanaya, un medio local que había afirmado que Di María se encontraba en Rosario y que había rechazado una invitación de la comisión directiva para asistir a un partido en el Gigante de Arroyito. Esta noticia desató la furia del jugador, quien sintió que se estaba utilizando su nombre para hacer campaña negativa.

La publicación también mencionaba que Rosario Central tenía planes de homenajear a Giovani Lo Celso por su participación en la Copa América, mientras que para Di María no habría ningún reconocimiento. Esta diferencia en el trato también generó malestar en el delantero, quien expresó su descontento públicamente.

Di María, de 36 años, se encuentra en un momento crucial de su carrera y su decisión de continuar en el Benfica fue tomada con el objetivo de mantener su nivel competitivo. Aunque muchos hinchas esperaban su regreso a Rosario Central, el jugador ha dejado claro que no es el momento adecuado para ello. La polémica continuará, pero el Fideo ha dejado claro su postura, y su futuro inmediato seguirá ligado al fútbol europeo.