Dictaron prisión al sospechoso de asesinar a Nino Villarroel

Permanecerá dos meses en prisión preventiva mientras avanza la investigación de la causa. La Fiscalía busca determinar si intervinieron otras personas.

El hombre que fue detenido el viernes, en Kilómetro 5, en el marco de la investigación por el homicidio de Bernardino "Nino" Villarroel afrontó este sábado la audiencia de formalización de la causa, en la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia.

La audiencia fue presidida por la jueza penal Raquel Tassello, quien a pedido de la Fiscalía, le dictó dos meses de prisión preventiva al presunto autor, sobre quien no ha sido dada a conocer públicamente su identidad. A la vez, la magistrada le otorgó seis meses de plazo al Ministerio Público Fiscal para avanzar con el desarrollo de la investigación.

Durante la audiencia de apertura de la investigación, el fiscal Facundo Oribones planteó que la autopsia determinó que la víctima fue sometida a un gran padecimiento. Su cuerpo presentaba más de 50 lesiones, incluidas heridas punzocortantes y fracturas de costillas y en dedos de sus manos.

El cadáver de Nino Villarroel, de 78 años, fue hallado en la tarde del 2 de marzo en el interior de su vivienda de Km 5, cuando bomberos voluntarios ingresaron a la casa para extinguir un incendio.

En principio se presumía que el jubilado bancario había fallecido como consecuencia del siniestro, pero la autopsia determinó que fue sometido a torturas.

En el marco de la investigación que realiza la Fiscalía, se busca establecer si actuaron otras personas, además del detenido. En ese sentido, se aguardan los resultados de perfiles genéticos recolectados en la escena del crimen.