Diputada negó que Arcioni "desendeudó" a Chubut

La diputada provincial, Belén Baskovc, se refirió a los dichos del gobernador Mariano Arcioni en los que manifestó que el mismo "desendeudó" a la provincia. La legisladora de extracción peronista lo negó y expresó que "se demuestra con este nuevo pedido de endeudamiento para que Chubut pueda funcionar".

En diciembre y enero habrá vencimientos con grandes montos que la provincia deberá pagar y es por eso que el Ejecutivo llevó a cabo la solicitud para tomar una deuda. "Sabíamos que iban a presentar una herramienta financiera, en este caso una deuda en dólares", detalló Baskovc. Los diputados están a la espera del ingreso del proyecto que anunciara Arcioni el martes, asegurando que el mismo había sido acordado con su sucesor, lo cual no sería exacto.

"Hay que ver cómo está la Provincia para ver si es capaz de pagar los sueldos y servicios", sostuvo la diputada en FM El Chubut.

El pasado lunes, el mandatario provincial destacó que su gestión "desendeudó" a Chubut, lo cual fue desmentido por Baskovc, quien afirmó que "hay muchos vencimientos para hacer frente, como el BOCADE; muchas letras que se emitieron con valores de 27 millones de dólares y todos los fondos fiduciarios con una tasa que se actualiza con la inflación y que llegaría a los 70 mil millones. La provincia queda endeudada".

Sobre el presupuesto 2024, la diputada indicó que "ya ingresó, pero nosotros no lo hemos visto, no están en nuestro correo y, por tanto, no podemos leerlo. Hoy nos informaremos de los montos".