Diputados denunciarán al fiscal Taiano por "encubrimiento"

Los exintegrantes de la comisión investigadora anunciaron medidas tras conocerse los llamados entre el impulsor de la criptomoneda, los hermanos Milei y el asesor Santiago Caputo.

Los diputados y exdiputados que integraron la comisión investigadora por el caso $LIBRA anunciaron una batería de medidas tras conocerse, peritaje mediante, los llamados entre el impulsor de la criptomoneda, Mauricio Novelli, los hermanos Milei y el asesor presidencial Santiago Caputo. Entre ellas: denunciar y apartar al fiscal de la causa, Eduardo Taiano; impulsar la interpelación al jefe de Gabinete Manuel Adorni y a la secretaria General de Presidencia, Karina Milei y requerir que los hermanos den explicaciones por sus comunicaciones con el empresario. "Le estamos dando la oportunidad de que expliquen", dijo el exvicepresidente de la Comisión, Juan Marino.

En el Anexo de la Cámara de Diputados, los exintegrantes de la Comisión $LIBRA, que a mediados del año pasado emitieron un informe final luego de tres meses de trabajo, dieron una conferencia de prensa ante una sala repleta de periodistas.

"Han resuelto las autoridades de la Cámara no transmitir en vivo (la conferencia)", dijo quien supo presidir ese cuerpo de trabajo, el diputado y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro. Hecha la aclaración, el "lilito" hizo alusión a las pericias al celular del emprendedor Novelli que se conocieron el último viernes, y que revelaron que tuvo conversaciones fluidas con Javier y Karina Milei el día de la estafa. "Estamos frente a una estafa y a un hecho de corrupción millonario", sostuvo Ferraro.

En este sentido, el diputado, tal cual había concluido la comisión $LIBRA en su informe final, afirmó: "$LIBRA tuvo al Presidente como partícipe necesario", para luego aseverar que los peritajes "son más que contundentes" y que confirmaron "todo lo que veníamos señalando desde el primer día", y que quedó plasmado en el informe final.

Más adelante, Ferraro recalcó que el lanzamiento de $LIBRA "no fue improvisado", sino que fue una acción "premeditada y coordinada". "La realidad ha superado la ficción, las mentiras que el Presidente intentó instalar, hoy están más que evidentes", dijo el diputado porteño, para luego acotar: "Consideramos que van a tener que responder frente a la Justicia y a este Congreso".