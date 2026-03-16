Difundieron chats entre Yanina Latorre y el empresario Mauricio Novelli

Las capturas fueron publicadas por la periodista Fernanda Iglesias y muestran conversaciones sobre posibles publicaciones pagas en redes y un intercambio donde la panelista menciona haber hablado con el presidente Javier Milei.

En las últimas horas se difundieron capturas de chats de WhatsApp entre la panelista Yanina Latorre y el empresario Mauricio Novelli, uno de los investigados en la causa vinculada a la criptomoneda $LIBRA. Las imágenes fueron publicadas en redes sociales por la periodista Fernanda Iglesias.

Las conversaciones comenzaron a circular en redes sociales y programas televisivos en medio de la polémica por la promoción de ese activo digital y el debate sobre el rol que pudo haber tenido el presidente Javier Milei en su difusión.

Según las capturas difundidas, en los mensajes el empresario propone realizar publicaciones promocionales en redes sociales a cambio de un pago. En uno de los primeros intercambios, Novelli le plantea avanzar con historias de Instagram para promocionar contenido.

“Te parece si avanzamos con las historias? Así las liquidamos las tres este mes”, le escribe el empresario. La panelista responde que está de acuerdo y pregunta si se trataba de tres publicaciones distintas. “Son tres días distintos, son historias súper cortas”, explica Novelli en el chat.

En otro tramo de la conversación, el empresario le sugiere que podría ganar dinero rápidamente registrándose en una plataforma de criptomonedas.

“¿Te querés ganar 5.000 dólares en 5 minutos? Lo único que tenés que hacer es crearte una cuenta en Binance y verificar la cuenta usando este link. Una vez que hayas verificado la cuenta, hablale a mis amigos de Influenz así te pagan el premio”, le escribe.

Latorre responde que podría hacerlo cuando regresara de un viaje y pide que le envíen el guion de las publicaciones. Novelli le contesta que se lo enviaría en breve y le indica también la cuenta que debía arrobar en las historias.

En otro momento del intercambio, la panelista comenta que se encontraba en Estados Unidos y que regresaría a la Argentina recién meses después. En ese contexto, el empresario le envía un mensaje que luego generó repercusiones políticas.

“Recién vuelvo de Casa Rosada. Te quería llamar por algo”, escribe Novelli. Ante ese mensaje, Latorre le pregunta si el motivo estaba relacionado con el presidente: “Me habló Milei el otro día. ¿Es por él?”.

El empresario responde que había hablado con el mandatario “recién” y que podían conversar más tarde con tranquilidad. Minutos después, ambos mantienen una llamada de audio que, según las capturas, duró cinco minutos y diez segundos.

Horas más tarde, Novelli vuelve a enviarle a la panelista un enlace para registrarse en la plataforma Binance, acompañado por un breve mensaje: “Link para Binance. Que descansen”. Latorre responde con un simple “Gracias”.

Las conversaciones se conocen en el marco de la investigación judicial por la criptomoneda $LIBRA, que analiza la promoción del activo digital, posibles maniobras de instigación a la inversión y el papel de distintos actores políticos, empresariales y mediáticos en su difusión. La aparición de estos mensajes volvió a reavivar la polémica y sumó nuevos elementos al debate público sobre el caso.