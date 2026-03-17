La investigación judicial por el escándalo del token $LIBRA sumó un nuevo capítulo luego de que saliera a la luz un documento que revela otro acuerdo comercial entre empresarios vinculados al proyecto, lo que vuelve a poner el foco en la trama detrás de la criptomoneda.

Nuevo documento y crecen las sospechas sobre el proyecto cripto

El documento, incorporado al expediente que investiga el fiscal Eduardo Taiano, es una “oferta irrevocable” firmada en noviembre de 2024 que muestra cómo los impulsores del proyecto buscaban sumar emprendedores e inversiones millonarias al ecosistema cripto.

En el acuerdo aparecen mencionados los empresarios Mauricio Novelli y Hayden Davis, junto a Manuel Terrones Godoy y el exfuncionario Sergio Morales, quien figuraba como asesor principal.

Un plan millonario

Según surge del documento, el objetivo era cerrar acuerdos por al menos 10 millones de dólares antes de abril de 2025, con posibilidad de extender el plazo.

El esquema planteaba que un “referenciador” que acercara nuevos clientes al proyecto podría recibir 1.550.000 dólares más un 35% de lo facturado por la firma Kelsier Group.

El documento ya había sido mencionado en una investigación periodística, pero ahora fue incorporado oficialmente como prueba dentro de la causa tras el análisis del celular de Novelli.

Un entramado más amplio

Para los investigadores, el nuevo acuerdo refuerza la hipótesis de que $LIBRA no era un proyecto aislado, sino parte de una red de negociaciones paralelas orientadas a captar inversiones y emprendedores.

La propuesta buscaba ofrecer a empresarios financiamiento, visibilidad y acceso a contactos de alto nivel, aprovechando el impacto mediático que había generado el lanzamiento del token.

El caso también salpica al presidente Javier Milei, quien en su momento había promocionado la iniciativa como una herramienta destinada a impulsar proyectos productivos en el país.

Nuevas piezas en la investigación

La aparición de este documento se suma a otros materiales encontrados durante el peritaje del teléfono de Novelli, entre ellos borradores de acuerdos millonarios y esquemas de pagos vinculados al lanzamiento del token.

Por ahora no está confirmado si el acuerdo llegó a concretarse, pero su inclusión en el expediente complica el panorama judicial y amplía el alcance de la investigación.

Con cada documento que emerge del análisis de pruebas, la causa busca reconstruir cómo se gestó el entramado económico y político alrededor del proyecto cripto $LIBRA.