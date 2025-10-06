Diversidad y autogestión: llega Sudestada Under al espacio Collage

El próximo 22 de noviembre desde las 17:00, el espacio cultural Collage será escenario del Sudestada Under, un festival autogestionado que reunirá a diez artistas y bandas locales de distintos géneros.

El 22 de noviembre, desde las 17:00, el espacio cultural Collage será sede del Sudestada Under, un festival autogestionado que reunirá a diez artistas y bandas locales de distintos géneros musicales. La propuesta busca visibilizar a la escena emergente de Comodoro Rivadavia y ofrecer una jornada de música en vivo con una programación diversa.

El encuentro contará con las presentaciones de Hostile Mads Wave, Maxi Pérez, Vital, Fiorenza, Gastón Miguel, Vileces, Maxi Agustín, JCR Music, Pikk on the Sound y un tributo a Tan Biónica. Las actuaciones se desarrollarán entre las 17:00 y las 23:00, con la particularidad de que el orden de aparición de los artistas no será anunciado previamente, con el objetivo de mantener el factor sorpresa durante el desarrollo del festival.

La iniciativa surgió de dos músicos locales, Fiorenza Hernández y Juan Manuel Coliqueo, que, tras varios años de actividad en la ciudad, decidieron organizar un encuentro que funcionara como cierre de etapa y como espacio de encuentro para los proyectos independientes de la zona. “Queríamos generar algo que reuniera a distintos estilos y trayectorias en un mismo escenario, y que a la vez sirviera para fortalecer los lazos entre músicos locales”, explicaron los organizadores a El Patagónico.

Para comprar entradas comunicarse a través de las redes sociales de Fiorenza y JCR

El Sudestada Under propone una programación que atraviesa estilos como rock, pop, punk, trap, R&B e indie, con una mirada integradora sobre la producción musical joven de la ciudad. Los organizadores destacan que el evento busca mostrar la amplitud de la escena comodorense y ofrecer al público un panorama variado de las propuestas que hoy circulan en los espacios culturales locales.

La elección de Collage como sede responde a la necesidad de contar con un espacio que combine estructura y espíritu comunitario. “Queríamos hacerlo en un lugar que comparta los valores del festival: apertura, respeto y colaboración”. Para ordenar el acceso, se entregarán pulseras personalizadas y se solicita mantener el cuidado del espacio.

La organización del festival demandó varios meses de trabajo y coordinación entre los distintos artistas participantes. Los impulsores destacaron la buena disposición de las bandas y la comunicación constante como factores clave para concretar el proyecto. “Todos se involucraron y aportaron desde su lugar, y eso fue fundamental para que el festival pudiera tomar forma”.

Las entradas anticipadas se pueden adquirir por mensaje directo en las redes de los organizadores, con un valor de $6.000. El evento será con inicio puntual a las 17:00, y se espera una asistencia variada de público, desde seguidores de las bandas hasta quienes buscan conocer nuevas propuestas locales.

Para los organizadores, la propuesta apunta a fortalecer la identidad cultural de Comodoro Rivadavia a partir del trabajo colectivo. “El Sudestada Under surge de la idea de que la música local puede crecer si se genera colaboración entre artistas y espacios”. En ese sentido, el festival busca consolidarse como un punto de encuentro para la música emergente y un ejemplo de gestión independiente dentro del circuito cultural de la ciudad.