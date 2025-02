Doble Crimen en Florencio Varela: el misterioso mensaje de Facebook

El doble crimen de Paloma Gallardo y Josué Salvatierra, ocurrido el sábado pasado en el partido bonaerense de Florencio Varela, podría llevar a una pista concreta sobre los posibles asesinos a raíz de los mensajes que recibió la mamá del adolescente en su muro de Facebook.

Carolina había publicado días atrás el pedido para que su hijo y Paloma aparecieran con vida, incluso pensaba que podía tratarse de una travesura.

Con el correr de las horas se produjo la aparición de ambos cuerpos y, en el medio de varios mensajes de ese posteo de Facebook, uno llamó la atención.

Cuando aún no se sabía que los dos homicidios se habían producido tras ser golpeados con una piedra de importante tamaño, una persona le comentó: "Hola, los que roban ahí son David S... e Hipólito C... alias `el Chino`o `Poly`.El mismo día le robaron a un amigo la bici cerca de las vías y Patagones. Con un cascote le quisieron pegar en la cabeza y estaban con una cuchilla y un machete".

"Fueron a reclamar la bici e hicieron la denuncia en la comisaría 4ta. Fueron a la casa y dice su familia que no lo encubre porque hasta a ellos les roba. Esos son unos desgraciados. Lastimaron a una señora. La arrastraron cuatro cuadras e intentaron matar a un chico de 16 años con una cuchilla por querer recuperar la bici", agregó.

Además, siguió con el relato escalofriante: "Roban ahí y seguro ellos les robaron (a Paloma y Josué), porque se dice que horas más tarde los vieron irse por el lado de Bosques a descartar la bici".

"Ellos viven en San Rudecindo (una estación después de Bosques). en esa cuadra hay una iglesia que se llama `Casa de Gloria` y tres casas más ahí un alquiler. Pregunten por su nombre y te van a decir lo desgraciados que son esos", añadió.

Luego subió las fotos de ambos delincuentes y relató otro delito que perpetraron, según contó un familiar de la víctima: "`El Chino`, le dicen también `el Poly`. Ese es un hijo de re mil pu.. Le robó el celular a mi tía en el trencito".

“No quiero a ningún perejil, sino a los asesinos”: el reclamo de la madre

La madre de Paloma Gallardo, en diálogo con Cristina Pérez, en Radio Rivadavia, la mujer mencionó: “Jamás pensé que iba a perder a mi princesa, el dolor de perderla es terrible. Lo único que quiero es justicia para los que le arrebataron la vida a mi hija y a Josué”.

Con respecto al asesinato, añadió que “estaban viviendo un romance inocente, iban contentos al gimnasio, pero se fueron al lugar equivocado y se encontraron con las personas equivocadas. A mi hija no la tengo más físicamente, pero si la tengo en mi corazón, allí estará toda la vida”.

Además, detalló que tiene un varón de 23 años que "está destrozado”, que jamás pensó vivir este dolor y que solo su fe en Dios la sostiene.

“No estoy conforme con la investigación de la comisaría, fue un desastre, hicieron un operativo recién el día sábado”, declaró. Agregó que ellos pidieron acciones desde el primer momento.

“Ahora está trabajando la DDI y espero que no me defrauden y que me den con los asesinos reales. No quiero ningún perejil, quiero a los verdaderos homicidas”, señaló Alicia.

Por último, volvió hacia el trabajo de campo que están realizando los agentes y agregó: “Nadie nos secuestró ninguna computadora, mi hijo cedió su notebook para que investiguen”.