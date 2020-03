La Regional Sur de ATECh entregó notas a la Sociedad Cooperativa Popular Limitada y en Camuzzi Gas del Sur para que no les corten los servicios teniendo en cuenta que el Gobierno provincial ha pagado los sueldos de enero solo a una parte de los trabajadores y les adeuda febrero a la totalidad. Además, en la sucursal Centro del Banco del Chubut se reunieron con el gerente, quien se comprometió a entregar la nota que solicita que no les cobren intereses frente al atraso del pago de tarjetas de crédito y préstamos personales.

Docentes se manifestaron para que no les corten la luz y el gas por falta de pago

El Gobierno provincial no termina de pagar los sueldos de enero y todavía no se sabe cuándo comenzará a pagar los haberes de febrero. Mientras tanto, las deudas de los trabajadores estatales se van acumulando de tal forma que muchos temen que les corte los servicios. Es por eso que la Regional Sur de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh ) se movilizó ayer en Comodoro Rivadavia hasta la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) y Camuzzi Gas del Sur para entregar notas solicitando que no les corten los servicios públicos.

En la cooperativa fueron recibidos por el personal de Relaciones Públicas quienes les informaron que la prestadora del servicio de electricidad, agua potable y cloacas tiene en cuenta la situación y que hay un procedimiento para contemplar el conflicto que atraviesan los empleados estatales.

Mientras que en Camuzzi les explicaron que si bien conocían la situación, la cuestión de los intereses en la mora de los pagos no se puede resolver en Comodoro Rivadavia sino que es una facultad de la casa central en Buenos Aires. Las autoridades regionales de la empresa se comprometieron a enviar la nota y se aclaró que no se realizaron cortes a los empleados estatales que tengan una mora menor a 180 días.

El último lugar que se visitó fue el Banco del Chubut donde se vivió una situación particular. Cuando llegaron los docentes, se encontraron con las puertas cerradas y la policía impedía el ingreso a los trabajadores de la Educación. Se generó una escaramuza que terminó cuando el gerente de la sucursal, Daniel López, salió a aclarar que no había dado la orden de cerrar y que recibiría la nota para elevarla a las autoridades del banco.