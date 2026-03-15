Domingo ventoso y con cielo parcialmente nublado

Este domingo de marzo se presenta con un cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, sin probabilidad de precipitaciones y con viento sostenido del sector oeste.

Durante la mañana, la temperatura se ubicará en torno a los 15 °C, pero el protagonismo lo tendrá el viento, con velocidades entre 42 y 50 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 78 km/h. Hacia la tarde se registrará el pico térmico del día, cercano a los 20 °C, mientras persistirá la circulación intensa del oeste. Ya por la noche, el termómetro descenderá hasta los 18 °C y el viento continuará, aunque con menor intensidad.

El lunes 16 comenzará con cielo algo nublado y una mínima estimada en 14 °C. Con el correr de la mañana la nubosidad se mantendrá variable y el viento rotará del noroeste al oeste, con ráfagas que podrían superar los 60 km/h en horas de la tarde. La temperatura máxima alcanzaría los 21 °C. Hacia la noche el cielo estará mayormente cubierto, aunque las probabilidades de lluvia seguirán siendo bajas.

Para el martes 17 se prevé un descenso térmico, con registros cercanos a los 12 °C durante la madrugada y la mañana. El cielo se mantendrá parcialmente nublado en la primera mitad del día, pero el rasgo más destacado será el regreso del viento fuerte por la tarde y la noche, con ráfagas que podrían aproximarse a los 87 km/h. La máxima rondaría los 18 °C y no se esperan precipitaciones significativas.