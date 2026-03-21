Dos detenidos por robar herramientas en un auto

Sucedió en el barrio San Cayetano. La víctima fue alertada por ruidos en su patio. Los ladrones fueron detenidos en las cercanías.

Pasadas las 3 de este sábado, se solicitó presencia policial en la zona conocida como "El Cerrito" del barrio San Cayetano.

Una vez en el lugar, personal policial de la Seccional Sexta se entrevistó con el denunciante quien refirió haber escuchado ruidos en la parte exterior de su domicilio y que al asomarse observó cómo se alejaban un hombre y una mujer en dirección a Pieragnoli. Uno de ellos llevaba una mochila y ambos vestían ropa oscura.

El damnificado verificó que en su vehículo marca Fiat Uno, estacionado al frente de su vivienda, faltaba una caja de llaves tubo que se hallaba en el baúl.

Personal policial inició un rastrillaje por las inmediaciones, logrando dar sobre Pieragnoli y Kaiken con la pareja de sospechosos.

Estos tenían en su poder una mochilla en cuyo interior se encontraba una caja de herramientas.

Luego, el damnificado la reconoció como de su propiedad.

Los detenidos fueron identificados en el informe policial como Eddy Fabián A. (25 años) y Camila Agustina G. (22 años).