Dos escuelas de Chubut participaron de la Final Nacional de la Copa Robótica Educabot 2026

Estudiantes de las escuelas N.° 725 de Sarmiento y N.° 737 de Comodoro Rivadavia representaron a la provincia en la instancia nacional, desarrollada en la ciudad de Neuquén.

Estudiantes de las escuelas N° 725 de Sarmiento y N° 737 de Comodoro Rivadavia representaron a Chubut en la Final Nacional de la Copa Robótica Educabot 2026, que se desarrolló en el Centro de Convenciones Domuyo de la ciudad de Neuquén, con la participación de equipos de distintas jurisdicciones del país.

En total, diez estudiantes de ambas instituciones participaron de esta instancia, a la que llegaron luego de atravesar las diferentes etapas de la competencia. Las delegaciones estuvieron acompañadas por las docentes Patricia Rojas y Mariela Martínez, de la Escuela N° 725, mientras que por la Escuela N° 737 lo hicieron Guillermo Jaramillo y Cristina Taboada.

Durante la primera jornada, los equipos chubutenses recibieron el acompañamiento del ministro de Educación de la Provincia, José Luis Punta, quien compartió junto a estudiantes y docentes parte de esta experiencia educativa.

A lo largo de la competencia, los estudiantes pusieron en práctica conocimientos vinculados con la robótica, la programación, la electrónica y el pensamiento computacional, a través de desafíos que requirieron creatividad, trabajo en equipo y capacidad para resolver problemas.

Tecnología, aprendizaje e intercambio

La participación en la Final Nacional fue el resultado de un proceso de trabajo sostenido entre estudiantes y docentes, que permitió desarrollar proyectos, incorporar nuevos conocimientos y fortalecer capacidades vinculadas con la innovación y la tecnología.

Desde el Ministerio de Educación se destacó la participación de ambas instituciones y el compromiso de los equipos docentes que acompañaron a los estudiantes durante las distintas etapas de la competencia. Asimismo, el organismo brindó acompañamiento y apoyo logístico a las delegaciones para facilitar su participación en esta instancia nacional.

Además de la experiencia vinculada con los desafíos de la Copa Robótica, la instancia nacional permitió a los estudiantes chubutenses compartir conocimientos y experiencias con jóvenes y docentes de otras provincias, fortaleciendo el intercambio y la construcción de aprendizajes en torno a la tecnología, la programación y la innovación educativa.