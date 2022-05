El abogado de L-Gante contra Tini Stoessel y sus fans

Tras el escándalo por la actitud en el escenario de L-Gante durante un show de Tini Stoessel, Alejandro Cipolla, el abogado del cantante, criticó con dureza la respuesta que obtuvieron por parte de las fanáticas de la artista.

“Son pesadas las fans de Tini Stoessel. Sé que esto me puede traer problemas pero no sé qué les pasa porque se ofendieron, me reclaman a mí por qué Elián no fue a los shows”, expresó Alejandro Cipolla.

“A mí los fans de Tini me están escribiendo y están sumamente ofendidos. La verdad es que yo a Tini no la conozco, ni siquiera fui al show, ni siquiera me interesó ir. Elián le puso toda la mejor y después se quejaban y no sé qué pasó; él es muy profesional”, agregó en diálogo con Juan Etchegoyen.

Y completó, indignado: “No hay error por parte de él jamás y menos en un espectáculo tan grande. No sé qué pasa con los fans de ella; son mensajes agresivos; son raras: Me encontré como con una barrabrava de Tini: se puso de moda pegarle al abogado de L-Gante”.

Según el periodista, “después de que L-Gante se fue del Hipódromo empezaron a escucharse diferentes frases: se le subió la fama a la cabeza, no es profesional lo que hizo, nunca lo vi así tan mal, no lo inviten más”.

“Cuando pregunté quién dijo todo esto no me dieron ningún nombre. ¿Habrá sido Alejandro, el papa de Tini? Y lo que me aseguraron es que se habría quebrado la relación entre los artistas después de lo que pasó. No sabemos, pero lo que sí sé es por qué estaba así L-Gante”, añadió.

Y concluyó: “Esta estresado y es por eso que se va de vacaciones; esto te lo conté el pasado viernes antes de este escándalo en el show de Tini. Se ha ido a Europa con su familia y en unos días volverá para retornar con su agenda artística”.