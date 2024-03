El Banco Chubut realizará campaña de sensibilización

El presidente de Banco del Chubut, Paulino Caballero, junto a Camila Banfi Saavedra, presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Chubut, rubricaron un Convenio Marco de Colaboración entre ambos organismos con el fin de concretar diferentes acciones destinadas a la toma de conciencia respecto de problemáticas de violencia de género y vulneración de derechos humanos hacia las mujeres.

Durante la firma estuvieron presentes también Silvia Alejandra Bustos, vicepresidenta segunda, y Mariana Gabriela Ripa, directora de la Oficina de la Mujer y Violencia de Género, ambas del STJ; y por parte de la entidad financiera, el gerente general, Gustavo González, el responsable de Recursos Humanos, Carlos Gelvez; y Diego Ferreyra y Sofia Outeda, de la Gerencia de Asesoría Letrada.

Dicho convenio propone establecer vínculos de cooperación académica, técnica y de investigación entre las partes para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, generen de manera conjunta actividades, proyectos, capacitaciones, intercambio de información, realización de estudios y trabajos de interés común en materia de género.

El Superior Tribunal de Chubut ha sido precursor en la puesta en marcha de una Oficina de la Mujer y Violencia de Género (OM-OVG), en la implementación del Programa permanente de capacitación obligatoria para todas las personas que integran el Poder Judicial en la temática género y violencia contra las mujeres (POG) y en el desarrollo de herramientas tales como la Guía de Recursos y Servicios vinculados a situaciones de violencia por razón de género contra la mujer.

En este sentido, el Banco de Chubut implementará acciones tendientes a la concientización y sensibilización, tanto en el ámbito interno de la institución, como en sus relaciones interinstitucionales y con clientes.

Como parte de la primera etapa, se realizará durante el mes de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, la “Campaña de Divulgación y Sensibilización" bajo el lema “Para ejercer los derechos primero hay que conocerlos. No se puede cambiar lo que no se identifica, ni reclamar lo que no se conoce”, que incluye videos y piezas gráficas que se distribuirán entre los empleados del organismo.

Luego, se prevé la realización de una encuesta que permita detectar prácticas, creencias y preconceptos de la vida diaria que perpetúan la desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito laboral.

Los mensajes buscan concientizar y profundizar la comprensión del fenómeno de la violencia y la discriminación contra la mujer y las diversidades, exponiéndolas como inaceptables y perjudiciales para la sociedad en su conjunto.