El barrio Juan XXIII festejó el Día de las Infancias

La celebración, organizada por la red barrial, con el apoyo de la Municipalidad, contó con la participación del intendente Othar Macharashvili y una gran cantidad de familias que se acercaron para pasar una tarde diferente.

La actividad se desarrolló este sábado por la tarde, en el gimnasio de la Asociación Vecinal de barrio Juan XXIII, con la presencia del jefe comunal, quien estuvo acompañado por el secretario de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas, y la subsecretaria Julieta Miranda. Dada la importante convocatoria, la propuesta se amplió al exterior del espacio deportivo y a la plaza 1° de Mayo.

En ese contexto, Ángel Rivas destacó la labor de la comisión directiva de la Vecinal y la red de instituciones del barrio para llevar adelante el encuentro, que “se llenó de niños para celebrar una fecha muy especial, lo que nos pone muy contentos. Estamos muy agradecidos por el trabajo que se llevó adelante para organizar este festejo”.

“Esto marca el inicio de las actividades del Mes de las Infancias, que continuarán los días 15, 16 y 17 de agosto en diferentes puntos de nuestra ciudad, con un fuerte trabajo de las distintas áreas municipales, lo que anticipa un fin de semana maravilloso para nuestros chicos de todos los barrios de Comodoro Rivadavia”, recalcó el funcionario.

El presidente de la Vecinal Juan XXIII, Víctor Bonzano, manifestó: “estamos muy contentos por la convocatoria de los niños que vinieron a festejar su día compartiendo con sus familias. El gimnasio nos quedó chico, el clima acompañó y las actividades se extendieron a las inmediaciones y a la plaza 1° de Mayo”.

En esa línea, valoró la tarea de los vecinos y de las distintas entidades del barrio, a la vez que indicó: “el municipio siempre nos acompaña y escucha nuestras inquietudes, siempre tenemos respuestas positivas. Celebramos ese ida y vuelta permanente que tenemos con el intendente y su equipo”, cerró.