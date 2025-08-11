Se suspendió el paro de colectivos tras el pago de salarios

Patagonia Argentina y Expreso Rada Tilly abonaron los haberes a sus trabajadores, lo que permitió destrabar el conflicto gremial y garantizar el servicio.

Este lunes, el conflicto por la falta de pago de haberes a choferes de colectivos en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly quedó resuelto luego de que las empresas depositaran los salarios adeudados. Hasta el mediodía se vivió un estado de nerviosismo porque los choferes estaban dispuestos a ir al paro e interrumpir el servicio desde esta misma tarde. Ello habría traído múltiples complicaciones en ambas ciudades.

Cerca del mediodía, Expreso Rada Tilly confirmó la acreditación de los sueldos a su personal. Horas más tarde, fuentes gremiales informaron que Patagonia Argentina también cumplió con el pago.

Con esta situación regularizada, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó que quedaron sin efecto las medidas de fuerza previstas, por lo que el servicio de transporte público funciona con normalidad.