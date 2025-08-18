El candidato a diputado del peronismo es un cura cercano a Cristina y al Papa Francisco

De estrecha relación con Cristina Fernández de Kirchner y con Jorge Bergoglio, creador de una fundación que contiene a niños en el monte chaqueño, la Patagonia y Haití, el sacerdote Juan Carlos Molina será el principal candidato a diputado nacional de la lista de unidad que alcanzó en las últimas horas el peronismo de la provincia de Santa Cruz.

No casualmente Molina, que desde hace años conducía en Radio 10 todos los domingos el programa Rompiendo moldes, ayer se despidió de su audiencia, aunque no hizo público lo que horas más tarde confirmó a Infobae: octubre será su primera prueba electoral y su rol en la Cámara de Diputados, su segunda incursión de lleno en la política, después de haber conducido durante dos años -entre 2013 y 2015- la secretaría de lucha contra las adicciones, conocida por sus siglas: Sedronar.

“Cristina fue la primera que apoyó mi candidatura cuando me lo pidieron los compañeros y compañeras de Santa Cruz. Parece que fui elegido como punto de unidad. Yo, la verdad, no lo esperaba ni lo busqué pero entiendo que en estas circunstancias del país y en especial de nuestro lugar, no podía decir que no ni hacerme el distraído”, reconoció Molina, en referencia al acuerdo al que llegaron el Partido de la Victoria, Kolina, el Partido Justicialista y el Instrumento Electoral por la Unidad Popular, las fuerzas que confluyen en el peronismo santacruceño.

“No fue el dedo de Cristina, creo que fue el dedo de Francisco. En Santa Cruz me conocen por mi trabajo, por abrir escuelas, por ir al frente, por defender a los más humiles. Creo que mis virtudes son esas, y que no soy resistido y soy querido por mucha gente de la provincia”, comentó el sacerdote.

Molina nació hace 58 años en Chillar, provincia de Buenos Aires, pero 25 años atrás lo destinaron como cura a la Patagonia. Desde ese entonces está en Cañadón Seco, donde creó la primera casa de la Fundación Valdocco, nombre que recuerda al barrio de Turín, Italia, donde comenzó su obra Don Bosco. El trabajo social del sacerdote patagónico se reparte en cuatro casas de Valdocco: una en esa localidad, otra en El Calafate más una en el Impenetrable chaqueño y otra en Haití.