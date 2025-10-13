Se corrió este domingo con presencia de ciclistas de la ciudad, Rada Tilly, Sarmiento, Trelew, Caleta Olivia, Las Heras y de las vecinas localidades chilenas de Aysén y Coyhaique.

El ciclismo tuvo una competencia de ruta en el "General San Martín"

El Club de Ciclismo de Comodoro Rivadavia, con el apoyo del Ente Comodoro Deportes, organizó este domingo en el autódromo General San Martín, una competencia de ruta, la cual contó con la participación de ciclistas de la ciudad, de Rada Tilly, Sarmiento, Trelew, Caleta Olivia, Las Heras, y de las vecinas localidades chilenas de Coyhaique y Aysén.

En categorías Elite, el ganador fue el trelewense Emiliano Pereyra, seguido de José Luis Rodríguez de Aysén y Leandro Vargas del Club de Ciclismo Comodoro Rivadavia.

En esta misma categoría se realizaron dos carreras sprint. En los 50 metros, el ganador fue Pereyra, mientras que en los 20m, el vencedor fue el chileno “Pipo” Rodríguez.

En Master B, mientras tanto, el vencedor fue el caletense Daniel Reyes, escoltado por Eduardo Astudillo del Club de Ciclismo Comodoro y por el trelewense Federico Solís.

imagen

Por su parte, en Master C, la victoria quedó en manos de Alberto Calisto de Rada Tilly, seguido de Oscar Marinao de Trelew y el local Juan Carlos Gómez.

Mientras tanto, en Master D, el triunfo fue de Ricardo Cabibbo del Club de Ciclismo Comodoro, seguido por los caletenses Ariel Mora y Antonio Quiroga.

En lo que respecta a la categoría Damas Mayores, el primer lugar se fue para Chile, ya que la ganadora fue Maité Mardones del Club Aysén, quien llegó escoltada por Dalma Morales de Caleta Olivia y Jorgelina Steger de Rada Tilly.

En las demás categorías, los ganadores fueron los siguientes: Axel Galdámez (Juveniles), Tomás Matus Alfaro (Menores - Club Aysén), Rocío Borquez (Damas Menores – Club Aysén), y Daniel Barrionuevo (Promocionales – Comodoro Rivadavia).

imagen

………………

Panorama

ELITE

1° Emiliano Pereyra (Trelew)

2° José Luis Rodríguez (Aysén)

3° Leandro Vargas (CCCR)

4° Federico Gacitúa (Trelew)

5° Mario Troncoso (Caleta Olivia)

6° Diego Cavalli (Comodoro Rivadavia)

7° Claudo Aguilar (Zorrito Bike – C. Rivadavia)

8° Fernando Millapan

9° Alejandro Banda (Club Aysen)

10° Facundo Pozo

11° Nahuel Olguín (CCCR)

12° Isaías Pascual (CCCR)

MASTER B

1° Daniel Reyes (Caleta Olivia)

2° Eduardo Astudillo (Club de Ciclismo Comodoro Rivadavia)

3° Federico Solís (Trelew)

4° Antonio Pozo (Las Heras)

5° Ramón Schwemmer (Caleta Olivia)

6° Ricardo Cabibbo (Team Cabibbo)

7° Oscar Mamani (Caleta Olivia)

8° Angel Morales (Caleta Olivia)

9° Juan Carlos Gómez (CCCR).

10° Fernando Agrelo (Rada Tilly)

11° Ariel Gamarra (CCCR)

12° Ricardo Zurita Gatica (Club Aysén)

13° Jorge Oyarzún (Club Aysén)

MASTER C

1°Alberto Calisto (Rada Tilly)

2° Oscar Marinao (Trelew)

3° Juan Carlos Gómez (C. Rivadavia)

4° Guillermo Quiroga (Caleta Olivia)

5° Eduardo Morales (Rada Tilly)

6° Martín Ninkovic (Rada Tilly)

7° Luis Faisca (Rada Tilly)

MARTES D

1° Ricardo Cabibbo (CCCR)

2° Ariel Mora (Caleta Olivia)

3° Antonio Quiroga (Caleta Olivia)

4° Eduardo González (Caleta Olivia)

5° Enrique Alaustey (Caleta Olivia)

6° Juan Carlos Pereira (Trelew)

7° Raúl Aranda (Sarmiento)

JUVENILES

1° Axel Galdámez

2° Juan Fernández (Caleta Olivia)

3°Alan Ancavil (Club Aysén)

4° Moisés Fernando Pérez (Club Aysén)

VARONES MENORES

1° Tomás Matus Alfaro (Club Aysén)

2° Alonso Molina (Club Coyhaique)

3° Eros Julián Masías (Club Aysén)

DAMAS MAYORES

1° Maité Mardones (Club Aysen)

2° Dalma Morales (Caleta Olivia)

3° Jorgelina Steger (Rada Tilly)

4° Gabriela Teresita Robledo

5° Gimena Andrade

DAMAS MENORES

1º Rocío Bórquez (Club Aysén)

2º Joselín Vilte (Club Aysén)

PROMOCIONALES

1° Daniel Barrionuevo (C. Rivadavia)

2° Facundo Soto (Wenuy)

3° Luis Martelli (Novomet)

4° Raúl Morales (Caleta Olivia)

5° Javier Estrada (Pico Truncado)

6° Andres Suárez (Wenuy)

7° Ezequiel Aranda (Sarmiento)

8° Ariel Marcial (Caleta Olivia)