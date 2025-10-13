El Petrolito se despidió hasta el próximo año

El último sábado culminó la 34ª edición del torneo de fútbol infantil que se desarrolló en el gimnasio Ignacio Köening del barrio Laprida.

El pasado sábado culminó el Torneo “Petrolito”, certamen de fútbol infantil que organiza la sede municipal del barrio Laprida y que se viene desarrollando desde hace 34 años en el Gimnasio “Ignacio Koening”. Esta edición se disputó en las categorías Competitivas (2013/2014/2015 y 2016) y Promocionales (2019/2020), y también se sumaron las chicas en C13 y C15.

El presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez, acompañado del director de deportes Martín Gurisich, encabezó el acto de cierre del torneo que reunió a más de 20 equipos de distintos barrios de Comodoro Rivadavia.

Para comenzar con la ceremonia, el responsable de la sede Adrián Rasgido dijo que “este torneo es una fiesta en donde los protagonistas son los chicos, quiero felicitar a los padres porque se han portado bien durante todo el torneo, los chicos disfrutaron del deporte y eso debe ser así”.

Por su parte, Gurisich resaltó a los referentes Adrián Rasgido y Antonella Vidal porque “vienen sosteniendo este torneo hace muchos años. Es un evento emblemático para el barrio Laprida y nosotros queremos seguir sosteniéndolo”.

En tanto que, Hernán Martínez agradeció a cada uno de los profesores y entrenadores “por ser parte de este torneo que lleva más de 30 años y es historia dentro de muchos de los que pasaron y son parte del fútbol. Agradecer a las familias por el trabajo en sus casas y educar y formar a sus hijos”.

Y añadió que “es muy importante remarcar el trabajo de todo el personal, encabezados por Adrián Rasgido y Antonella Vidal, por lo que vienen haciendo y por todo lo que hacen por este torneo”.

Tras las palabras, se hizo la entrega de trofeos a los equipos que jugaron en las categorías promocionales: Petroquímica, Deportivo Las Latas, Juventus, La Maquinita, Municipal Ciudadela y Zenit FC.

Luego se reconoció con diplomas a los árbitros: Luis González, Jorge Balboa, Miquela Melián, Dylan Muñoz, Lautaro Palomo, Facundo Tordoya, Kevin Vera, Adrián y Daniel Zerpa.

Y posteriormente se dio inicio a la premiación de las categorías competitivas, en donde se repartieron premios del primero al cuarto puesto y se destacaron a los goleadores y vallas menos vencidas.

CATEGORIAS COMPETITIVAS

FEMENINO C15

1º) Abrazo de Gol

2º) CAI

3º) JM Futsal

4º) Municipal Km. 5

Goleadora: Cristina Priscila (Abrazo de Gol) - 8 goles.

Valla menos vencida: Abrazo de Gol.

FEMENINO C13

1º) CAI Naranja

2º) Abrazo de Gol

3º) JM Futsal Azul

4º) CAI Azul

Goleadora: Sol Herrera (CAI Naranja) – 11 goles.

Valla menos vencida: CAI Azul.

VARONES 2013

1º) Laprida B

2º) Los Compas

3º) Municipal Nº1

4º) Municipal Nº4

Goleador: Benicio Bersáis (Municipal Nº1) – 9 goles.

Valla menos vencida: Los Compas

MASCULINO 2014

1º) JM Futsal

2º) Laprida B

3º) Racing Comodoro

4º) Municipal Nº1

Goleador: Bautista Almonacid (Municipal Nº1) – 10 goles.

Valla menos vencida: Racing Comodoro.

MASCULINO 2015

1º) Casino CR

2º) Parma Futsal

3º) Deportivo Las Latas

4º) La Maquinita

Goleador: Isaías Rocha (La Maquinita) – 14 goles.

Valla menos vencida: Casino CR.

MASCULINO 2016

1º) Nápoles Azul

2º) Municipal Km. 5 Rojo

3º) Municipal Km. 5 Azul

4º) Los Compas

Goleador: Franco Guerrero (Juventus Negro) – 14 goles.

Valla menos vencida: Municipal Km. 5 Rojo y Nápoles Azul.