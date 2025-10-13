El Petrolito se despidió hasta el próximo año

El pasado sábado culminó el Torneo “Petrolito”, certamen de fútbol infantil que organiza la sede municipal del barrio Laprida y que se viene desarrollando desde hace 34 años en el Gimnasio “Ignacio Koening”. Esta edición se disputó en las categorías Competitivas (2013/2014/2015 y 2016) y Promocionales (2019/2020), y también se sumaron las chicas en C13 y C15.
El presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez, acompañado del director de deportes Martín Gurisich, encabezó el acto de cierre del torneo que reunió a más de 20 equipos de distintos barrios de Comodoro Rivadavia.
Para comenzar con la ceremonia, el responsable de la sede Adrián Rasgido dijo que “este torneo es una fiesta en donde los protagonistas son los chicos, quiero felicitar a los padres porque se han portado bien durante todo el torneo, los chicos disfrutaron del deporte y eso debe ser así”.
Por su parte, Gurisich resaltó a los referentes Adrián Rasgido y Antonella Vidal porque “vienen sosteniendo este torneo hace muchos años. Es un evento emblemático para el barrio Laprida y nosotros queremos seguir sosteniéndolo”.
En tanto que, Hernán Martínez agradeció a cada uno de los profesores y entrenadores “por ser parte de este torneo que lleva más de 30 años y es historia dentro de muchos de los que pasaron y son parte del fútbol. Agradecer a las familias por el trabajo en sus casas y educar y formar a sus hijos”.
Y añadió que “es muy importante remarcar el trabajo de todo el personal, encabezados por Adrián Rasgido y Antonella Vidal, por lo que vienen haciendo y por todo lo que hacen por este torneo”.
Tras las palabras, se hizo la entrega de trofeos a los equipos que jugaron en las categorías promocionales: Petroquímica, Deportivo Las Latas, Juventus, La Maquinita, Municipal Ciudadela y Zenit FC.
Luego se reconoció con diplomas a los árbitros: Luis González, Jorge Balboa, Miquela Melián, Dylan Muñoz, Lautaro Palomo, Facundo Tordoya, Kevin Vera, Adrián y Daniel Zerpa.
Y posteriormente se dio inicio a la premiación de las categorías competitivas, en donde se repartieron premios del primero al cuarto puesto y se destacaron a los goleadores y vallas menos vencidas.
CATEGORIAS COMPETITIVAS
FEMENINO C15
1º) Abrazo de Gol
2º) CAI
3º) JM Futsal
4º) Municipal Km. 5
Goleadora: Cristina Priscila (Abrazo de Gol) - 8 goles.
Valla menos vencida: Abrazo de Gol.
FEMENINO C13
1º) CAI Naranja
2º) Abrazo de Gol
3º) JM Futsal Azul
4º) CAI Azul
Goleadora: Sol Herrera (CAI Naranja) – 11 goles.
Valla menos vencida: CAI Azul.
VARONES 2013
1º) Laprida B
2º) Los Compas
3º) Municipal Nº1
4º) Municipal Nº4
Goleador: Benicio Bersáis (Municipal Nº1) – 9 goles.
Valla menos vencida: Los Compas
MASCULINO 2014
1º) JM Futsal
2º) Laprida B
3º) Racing Comodoro
4º) Municipal Nº1
Goleador: Bautista Almonacid (Municipal Nº1) – 10 goles.
Valla menos vencida: Racing Comodoro.
MASCULINO 2015
1º) Casino CR
2º) Parma Futsal
3º) Deportivo Las Latas
4º) La Maquinita
Goleador: Isaías Rocha (La Maquinita) – 14 goles.
Valla menos vencida: Casino CR.
MASCULINO 2016
1º) Nápoles Azul
2º) Municipal Km. 5 Rojo
3º) Municipal Km. 5 Azul
4º) Los Compas
Goleador: Franco Guerrero (Juventus Negro) – 14 goles.
Valla menos vencida: Municipal Km. 5 Rojo y Nápoles Azul.