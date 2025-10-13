Las palabras de los ganadores de la New Balance Comodoro

Luján Urrutia y Laureano Rosa se quedaron en lo más alto del podio en la 3ª edición de la Medio. Eulalio Muñoz fue el mejor en los 10 K, al igual que Andrea Pariente quien fue la más veloz en esa distancia.

Este domingo, se llevó adelante la 3era edición de la Medio Maratón New Balance que fue organizada por New Balance Series, con el auspicio de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia a través del Ente Comodoro Deportes.

La representante tandilense, Luján Urrutia, nuevamente y por segunda vez consecutiva, fue la mejor y lideró la prueba en mujeres en los 21K, quedándose con el primer puesto. Fue seguida por Moira Miranda, quien fue la mejor comodorense y detrás se ubicó la deseadense Abril Petazzi.

La atleta New Balance, al finalizar la prueba expresó que: “Estoy muy feliz por ganar por segundo año consecutivo esta carrera tan hermosa, soy representante de la marca así que más que contenta. Fue un día durísimo para correr, con muchísimo viento, es muy exigente el circuito, pero me encanta y así y todo puede bajar (el tiempo) del año pasado a un minuto y algo y estoy satisfecha. Dedicó el podio a mi entrenadora y mi familia”.

“ES LA CARRERA MAS EXTRATEGICA”

Por su lado, el atleta mercedino Laureano Rosa, se transformó en el nuevo ganador en varones en los 21K y detrás lo acompañaron el olímpico Joaquín Arbe y David Rodríguez, quien terminó siendo el mejor atleta comodorense.

“La verdad es que a mí me gustan los circuitos así, donde la dificultad es mayor y la carrera es más estratégica que de velocidad, es más que nada especular y saber lo que uno entreno y estar preparado psicológicamente para el tramo final. Fue muy peleado, yo admiro a los dos (Arbe y Rodríguez) desde que arranqué los miraba a ellos como corrían, los vengo estudiando a los rivales, y estoy agradecido a la organización. Saber que ganarle a (Joaquín) Arbe y estar así de fuerte me hace aspirar a cosas mejores. El podio va dedicado a mi novia, a mi familia, a mis sponsors y la gente que está detrás” manifestó el atleta.

“ES MUY LINDO VOLVER A COMODORO”

Eulalio ‘Coco’ Muñoz por tercer año consecutivo en los 10 k fue el ganador, acompañado en el podio por Thiago Velásquez y Matías Bellido, quien en su debut culminó entre los tres mejores.

El olímpico Muñoz, otra vez, estuvo en Comodoro tras superar una dura lesión que lo mantuvo seis meses alejado de las pistas. “Estoy contento de volver a correr que era algo que poco pude hacer en el año, porque estuve mucho tiempo parado. Y la verdad es que es muy lindo volver a Comodoro a competir, en este lugar tan bonito. Es el tercer año que corro los 10 kilómetros, siempre mi proyección es correr los 21 K, pero no se me ha dado todavía. El podio es dedicado a mi familia, a mi gente, a mi novia, a los amigos” sostuvo el fondista.

“ESTOY FELIZ DE ESTAR ACA”

El joven atleta comodorense Thiago Velásquez disputó la tercera edición de New Balance Comodoro, en la modalidad 10K y otra vez hizo podio como en 2024, llegando en el segundo lugar.

“Estoy feliz por estar acá, por tener a toda mi familia alentando y gracias a Dios pude darles un segundo puesto a mis abuelas. Fue un circuito muy duro con el día, planteé una mal carrera, me pegó el viento en la Portugal un poco y la pagué arriba, pero por suerte salió todo bien. Es hermoso estar en casa, disfrutando de una gran carrera y de mi familia”.

“UN CIRCUITO ESPECTACULAR”

En los 10K, Andrea Pariente fue la más veloz con 41 minutos y 28 segundos, y la comodorense Andrea Avilés (42’39”) se quedó con el segundo puesto, seguida de Leticia Mainecul (42’49”).

Al finalizar la competencia, la atleta contó que “el circuito fue espectacular, yo siempre estoy con nervios en las carreras y estoy muy contenta de haberme animado. Quiero agradecerle a Mario Rodríguez del Team Treno, quien es el que me pone a punto para todos los objetivos que tengo. El podio va dedicado a mi familia, a mis hermanos y a todo el Team Treno”.

DEBUT Y PODIO PARA MATIAS BELLIDO

En su debut, el triatleta Matías Bellido, fue protagonista en los 10K y quedó tercero, detrás de Thiago Velásquez y Eulalio ‘Coco’ Muñoz. Fue un debut con podio para el local.

“Fue mi debut en los 10 K y estoy muy conforme con el resultado y el tiempo. También conforme por medirme como atletas como Thiago (Velásquez) y Coco (Muñoz), y ahora toca seguir entrenando para sumar carreras y nuevos objetivos. El podio me lo dedicó a mí y a mi entrenador, quien siempre tiene una planificación y me pregunta cómo me encuentro y yo que tengo que cumplir con ese compromiso”.