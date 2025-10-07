Este martes, desde las 19, se jugará la final de la categoría 2013 entre Gimnasio Laprida B y Los Compas. El sábado se completará la programación con semis y finales.

Se definen a los campeones de la 34ª edición del Petrolito

Entre este martes y el sábado, en el gimnasio Ignacio Köening de barrio Laprida, finalizará la 34ª edición del tradicional torneo de fútbol infantil Petrolito. Esta temporada se sumó la categoría femenina con C13 y C15.

Desde las 19, se jugará la final de la categoría 2013 que la protagonizarán el Gimnasio Laprida B y Los Compas.

El certamen –como cada año- tiene el apoyo del Ente Comodoro Deportes y Dirección General de Deportes municipal.

La competencia reúne a las categorías Competitivas (2013/2014/2015 y 2016), y las Promocionales (2019/2020).

Los profesores que llevan adelante la competencia son: Angel Cano, Romina Vásquez y Brian Pereyra, quienes están acompañados por los coordinadores Antonella Vidal y Adrián Rasgido.

……………

PROGRAMA

MARTES 7

19:00 Gimnasio Laprida B vs Los Compas (2013) - Final.

Sábado

9:00 Abrazo de Gol vs Municipal Km5 (C15) - Femenino – Semifinal 1.

9:50 Los Compas vs Municipal Km5 Azul (2016) - 3° y 4° puesto.

10:40 JM Futsal Azul vs CAI Azul (C13) - Femenino - 3° y 4° Puesto.

11:30 ……vs JM Futsal (C15) - Femenino 3° y 4° puesto

12:20 CAI Naranja vs Abrazo de Gol (C13) – Femenino – Final.

13:10 Municipal Km5 Rojo vs Nápoles Azul (2016) – Final.

13:50 ……vs CAI (C15) – Femenina Final.

14:40 Casino CR vs Parma Futsal (2015) – Final.

15:30 JM Futsal vs Gimnasio Laprida B (2014) - Final

17:00 Entrega de premios.

Foto: Prensa Comodoro Deportes.