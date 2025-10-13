Los dos equipos son de Comodoro Rivadavia. La Súper conquistó el título en C9 y La 14 FC lo hizo en C11. El torneo se jugó en Puerto Santa Cruz.

La 14 FC y La Súper Económica son campeones argentinos de futsal

Los equipos comodorenses de La Súper Económica en C9 y La 14 FC en C11, se consagraron el fin de semana campeones del Torneo Nacional de Clubes de Futsal Masculino Sur, que se desarrolló en el gimnasio Juan Carlos Narvarte de Puerto Santa Cruz, en la provincia de Santa Cruz.

En ese contexto, La Super derrotó en la final 2-0 a Talleres de Caleta Olivia y festejó en la C9, mientras que La 14 FC venció 5-2 a La Reserva, también de Caleta, en la C11.

Cabe destacar que el torneo lo organizaron la Asociación de Fútbol de Salón de Puerto Santa Cruz (AFuSa) y la Confederación Argentina (CAFS).

lasuper

CATEGORIA C-09

Cuadro de Honor

1º La Súper Económica (Comodoro Rivadavia)

2º Talleres (Caleta Olivia)

3º Barrio 100 (Piedra Buena)

4º Club Sportivo (Río Grande)

Jugadores destacados: Uriel Castillo (La Súper Económica) y Franchesca Torres (Club Sportivo).

Goleador: Ian Alvarado (La Súper Económica).

Valla menos vencida (La Súper Económica).

Delegación más correcta: Club Sportivo.

CATEGORIA C-11

Cuadro de Honor

1º La 14 FC (Comodoro Rivadavia)

2º La Reserva (Caleta Olivia)

3º Los Halcones (Las Heras)

4º Los Rebeldes (Cuenca Carbonífera)

Jugadores destacados: Teodoro Gortari (La 14 FC) y Bautista Alvarado (La Reserva).

Goleador: Ciro Ojeda (Los Halcones).

Valla menos vencida: La 14 FC.

Delegación más correcta: Los Rebeldes.