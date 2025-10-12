Perdió 2-1 ante Mendoza por la primera fecha del Torneo Nacional que dio comienzo en Esquina, Corrientes.

Comodoro debutó con derrota en el Argentino C-17 de futsal

La selección masculina C-17 de Comodoro Rivadavia perdió este domingo ante Mendoza por 2-1 en el marco de la primera fecha del grupo “B” del Torneo Nacional de fútbol de salón, que dio comienzo en la localidad de Esquina, provincia de Corrientes.

Los mendocinos lideraron el resultado con goles de Martín Pérez y Santiago Barrionuevo. El descuento para los chubutenses lo marcó -de penal- Ciro Araneda.

En el otro partido de la zona, Santa Fe goleó 8-2 a Los Antiguos de la provincia de Santa Cruz.

Por el grupo “A”, Ushuaia goleó 9-5 a San Rafael, mientras que el local Corrientes Interior se impuso por 2-0 sobre Río Grande.

Mientras que por la zona “C”, Caleta Olivia logró un gran triunfo ante Rosario al derrotarlo por 4-3, mientras que Tucumán le ganó 2-1 a Corrientes Capital.

Este lunes, mientras tanto, desde las 13:30 se jugará la segunda fecha de la fase de grupos, dando inicio la jornada con el partido entre Corrientes Capital y Caleta Olivia.

Comodoro Rivadavia, mientras tanto, se presentará a continuación frente a Santa Fe.

Panorama – Esquina Football Club

DOMINGO 12 – 1ª fecha

- Santa Fe 8 / Los Antiguos 2; Grupo B.

- Ushuaia 9 / San Rafael 5; A.

- Rosario 3 / Caleta Olivia 4; C.

- Corrientes Capital 1 / Tucumán 2; C.

- Mendoza 2 / Comodoro Rivadavia 1; B.

- Corrientes Interior 2 / Río Grande 0; A.

LUNES 13 – 2ª fecha

13:30 Corrientes Capital vs Caleta Olivia; C.

15:00 Santa Fe vs Comodoro Rivadavia; B.

16:30 Río Grande vs Ushuaia; A.

18:00 Rosario vs Tucumán; C.

19:30 Mendoza vs Los Antiguos; B.

21:00 Corrientes Interior vs San Rafael; A.

MARTES 14 – 3ª fecha

13:30 Rosario vs Corrientes Capital: C.

15:00 Mendoza vs Santa Fe; B.

16:30 Comodoro Rivadavia vs Los Antiguos; B.

18:00 Ushuaia vs San Rafael; A.

19:30 Caleta Olivia vs Tucumán; C.

21:00 Corrientes Interior vs Río Grande; A.