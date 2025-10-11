Será este domingo desde las 19 ante Mendoza por el Grupo “B” del torneo que arranca en Esquina, provincia de Corrientes.

Comodoro debuta en el Argentino de Futsal C-17

La selección C-17 de Comodoro Rivadavia debutará este domingo ante Mendoza en el Torneo Argentino de fútbol de salón que da comienzo en la localidad correntina de Esquina.

El equipo, que dirige Marcos Contreras, integra el Grupo “B”, que se completa con Santa Fe y Los Antiguos.

El torneo lo organiza la Federación del Interior de Corrientes de Fútbol de Salón (FeICoFuSa), con fiscalización de la CAFS y se desarrollará en el gimnasio Esquina Football Club.

En el Grupo “A” tomarán parte las selecciones de Río Grande, San Rafael, Ushuaia y el anfitrión Corrientes Interior, mientras que en el “C” participarán Rosario, Caleta Olivia, Corrientes Capital y Tucumán.

En total serán doce las selecciones que irán a la ciudad de Esquina en busca de la gloria, y en esta ocasión será en la categoría C-17.

Comodoro Rivadavia tiene los siguientes quince jugadores:

De Luz y Fuerza: Joaquín Ignacio Hernández, Ismael Antonio Mansilla, Valentino Nicolás Reynoso, Joaquín Alexis Coronado, Facundo Lautaro Araujo Uribe y Martín Nicolás González.

De El Lobito Futsal: Valentino Gustavo López y Walter Leonel Agustín Toledo.

De Amigos del Poli: Emanuel Medina y Gabriel Ricardi.

De Lanús “A”: Joaquín José Tula y Santino Matías Jesús Sanzana.

De MyL Futsal: Ciro Araneda.

De Niupi Principal: Ezequiel Subiabre.

De 707 Futsal: Brandon Lionel Marques Da Rosa.

El cuerpo técnico se conforma por Marcos Contreras (director técnico), Leonel Tula (ayudante técnico), Aristóteles Páez (preparador físico), Franco Manjón (entrenador de arquero), Marcelo Ramos (coordinador), Valeria Malerba (delegada) y Mariángeles De Uribarri (psicóloga).

Programa – Esquina Football Club

DOMINGO 12 – 1ª fecha

13:00 Santa Fe vs Los Antiguos; Grupo B.

14:30 Río Grande vs San Rafael; A.

16:00 Rosario vs Caleta Olivia; C.

17:30 Corrientes Capital vs Tucumán; C.

19:00 Mendoza vs Comodoro Rivadavia; B.

21:00 Corrientes Interior vs Ushuaia; A.

LUNES 13 – 2ª fecha

13:30 Corrientes Capital vs Caleta Olivia; C.

15:00 Santa Fe vs Comodoro Rivadavia; B.

16:30 Río Grande vs Ushuaia; A.

18:00 Rosario vs Tucumán; C.

19:30 Mendoza vs Los Antiguos; B.

21:00 Corrientes Interior vs San Rafael; A.

MARTES 14 – 3ª fecha

13:30 Rosario vs Corrientes Capital: C.

15:00 Mendoza vs Santa Fe; B.

16:30 Comodoro Rivadavia vs Los Antiguos; B.

18:00 Ushuaia vs San Rafael; A.

19:30 Caleta Olivia vs Tucumán; C.

21:00 Corrientes Interior vs Río Grande; A.