La acción tuvo lugar el último viernes y sábado en el Gimnasio municipal 2 del barrio Pueyrredón.

El futsal promocional disputó una nueva fecha del torneo Clausura

El Gimnasio municipal Nº 2 fue el escenario de una nueva fecha de la fase regular del torneo Clausura 2025, que organiza la Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia.

Dentro de la variada programación, que se jugó el último viernes y sábado, se destacan, entre otros los triunfos en la denominación C17 de Deportivo DM Negro ante Juan XXIII (3-1), HDP Futsal frente a Deportivo Los Teros (5-1) y Club Infantil Patagonia Argentina (CIPA) contra Deportivo DM Blanco (6-1).

Los tres partidos correspondieron a la Zona “A”, siendo el primero de la tercera fecha, mientras que los dos restantes fueron de la quinta jornada.

A continuación se detalla los resultados y sus respectivos goleadores de la fecha jugada el viernes feriado y este último sábado en el gimnasio que se encuentra en el barrio Pueyrredón.

Panorama

DENOMINACION C-11 2014

5ª fecha

- Flamengo 0 / Juanes Motos FS 2 (Ignacio Castro-Gonzalo Soto).

6ª fecha

- El Lobito Infantil 2 (Romeo Vega-Bautista Vidal) / El Pilar 1 (Vicenzo Saldivia).

DENOMINACION C-11 2015

6ª fecha

- Lanús Infantil 2 (Tomás Serón 2) / Los Matadores 2 (Samuel Madrid 2).

- Casino CR 6 (Mateo Ferreyra 4-Luciano Núñez-Valentino Bermúdez) / Vikingos FC 1 (Santino Millalonco).

- El Lobito Infantil 1 (Gonzalo Alaniz) / Parma Futsal 1 (Isaías Rocha).

DENOMINACION C- 09 2016

6ª fecha

- Halcones Dorados FC 4 (Thomás Quiñonero 2-Valentín Yefilaf 2) / Vikingos FC 2 (Thiago Oyarzo-Santiago Cárdenas).

DENOMINACION C- 09 2017

5ª fecha

- MyL Futsal 1 (Faustino Flores) / Los Matadores 0.

6ª fecha

- JM Futsal 2 (Luan Funes-Gael Acuña) / Lanús 5 (Giovanni Meza-Tadeo Domínguez-Santino Encina 3).

DENOMINACION C-13

6ª fecha - Zona “A”

- Guardianes JL 2 (Francisco Sosa-Víctor Pedraza) / Guerreros FC 1 (Thiago Silvera).

- MyL Futsal Blanco 2 (Bayón Ciro 2) / La Cigarra 3 (Genaro Corrales-Tiziano Gffanka-Benjamín Schrohn).

- Juanes Motos Futsal 3 (Luciano Peñaloza-Juan Cantallops-Bautista Guiñazú) / La Super Económica 10 (Ezequiel Juárez 4-Stefano Iglesia-Bastián Chaile 3-Erik Sosa 2).

6ª fecha – Zona “B”

- El Pilar 2 (Lautaro Benítez-Ignacio Navarro) / Milan Futsal 4 (Jack Centellas 2-Matías Rojas 2).

- Lanús Infantil “A” (Giovanni Nieto 2-Bastián Miranda–Ian Barría 2) / MyL Futsal 1 (Nehemías Coñocar).

- Los Amigos del Fútbol 2 (Martín Toro-Lautaro Poveda) / Parma Futsal 3 (Máximo Soto-Lautaro Herrera-Uriel González).

- La Scaloneta CR 0 / Inter 2 (Ciro Pérez 2).

DENOMINACION C-15

3ª fecha – Zona “A”

- MyL Futsal 4 (Román Díaz 2-León Pinda-Facundo Jorvatt) / Los Matadores 1 (Federico Zwenger).

- Fortaleza 7 (Osiel Alarcón 2-José Arias 3-Joshua Iparrea-Ricardo Parra) / Alma Gaucha 1 (Román Rivera).

4ª fecha – Zona “A”

- Los Titanes FC Negro 9 (Thiago Pereyra 2-Dante González 2-Juan Ignacio Melián 2-Agustin Carrizo 3) / La Provee Futsal 0.

- Fortaleza 3 (Franco Ramos 2-Enzo Zamora) / CIPA 0.

- Juan XXIII 2 (Mateo Sánchez-Benjamín Carrizo) / Los Matadores 5 (Federico Zwenger-Valentino Barrientos 2- Pablo Ruiz-Enzo Cabello).

- MyL Futsal 5 (Román Díaz-Vicente Mandaglio-Facundo Jorvatt-Benjamín Errecalde 2) / Guardianes JL 0.

2ª fecha - Zona “B”

- HDP Futsal 2 (Bruno Barría-Benjamín López) / Los Titanes FC Naranja 3 (Axel Barrionuevo-Enzo Martínez- Mariano Pichilef).

- Lanús 0 / Malvinas Club 0.

4ª fecha – Zona “B”

- CyS Futsal 3 (Thiago Cancino 3) / La Scaloneta CR 1 (Miguel Loncón).

- Nero Futsal 2 (Mateo Rodríguez-Amir Quinteros) / 70/30 Petrosar 5 (Gastón Alfonso- Bautista Barría 2-Carlos Colivoro-Mateo Ojeda).

DENOMINACION C-17

3ª fecha - Zona “A”

- Deportivo DM Negro 3 (Brandon Chiguay-Uriel Chacoma-Cristian Zambrano) / Juan XXIII 1 (Mateo Sánchez).

5ª fecha - Zona “A”

- Deportivo Los Teros 1 (Lionel Mañao) / HDP Futsal 5 (Thiago Cárcamo 2-Dylan Curín-Benjamín López-Bruno

Barría).

- Deportivo DM Blanco 1 (Lucas Mansilla) / CIPA 6 (Dante Obregón 3-Tomás Alvarado-Thiago Mirillan-Lionel Santander).