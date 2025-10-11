La C20 femenina de Comodoro es subcampeona argentina de futsal

Perdió 2-3 ante Mendoza en la final que se jugó este viernes en el Club Atlético Belgrano de Rosario.

La selección C-20 femenina de Comodoro Rivadavia se coronó este viernes subcampeona argentina de fútbol de salón al perder ante Mendoza por 2-3 en la final del Torneo Nacional que se jugó en el Club Atlético Belgrano de Rosario.

La “Borravino” se adelantó en el marcador con un gol de Ailén Araujo, pero minutos más tarde, Comodoro lo empató por intermedio de Yasmín Stanoss.

El elenco chubutense logró pasar al frente con un tanto de Tizziana Cancino, pero Mendoza, empató luego por intermedio de Catalina Vicario para dejar el partido 2-2 e irse con ese resultado al descanso.

En el segundo tiempo, apareció otra vez Vicario, que con una media vuelta venció a Lucía Schweighofer, para poner el partido 3-2, y cuando se jugaban menos de tres minutos de la parte final.

Con el correr de los minutos, Comodoro intentó, hizo todo lo que pudo, pero enfrente se encontró con un Mendoza, que salió concentrado, atento ante cada ataque de su rival y con una buena defensa, terminó quedándose con la victoria y título en calidad de invicto.

De esa manera, Comodoro Rivadavia cerró una gran actuación en este Torneo Argentino C-20, donde la única derrota que sufrió fue justamente en la final.

Por su parte y en el partido del tercer puesto, Tucumán derrotó por 2-1 a Puerto Deseado y de esa manera se subió al podio.

Los dos goles de las tucumanas los marcó Maribel Lucero, mientras que Pía Alvarenga había empatado de manera transitoria para las santacruceñas de muy buen papel en este certamen.

……………

Panorama

VIERNES 10

3º puesto

- Puerto Deseado 1 (Pía Alvarenga) / Tucumán 1 (Maribel Lucero 2).

Final

- Comodoro Rivadavia 2 (Yasmín Stanoss y Tizziana Cancino) / Mendoza 3 (Ailen Araujo y Catalina Vicario 2).

Foto: Carlos Traine / CAFS.