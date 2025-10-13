Se jugó el fin de semana una nueva doble fecha de la fase regular del Torneo Prefederal de básquet.

La Fede sumó dos victorias al igual que el líder Huracán

La Fede Deportiva derrotó a su par de Petroquímica en dos nuevas presentaciones por la Zona Sur Patagonia del Torneo Prefederal de básquet, de la categoría masculino.

Por su parte, el líder Huracán de Trelew también sumó dos nuevas victorias que le permiten continuar en lo más alto del campeonato con 8 éxitos al hilo.

En Comodoro Rivadavia, hubo duelo entre dos de los tres equipos que tiene la ACRB.

La Fede superó el último sábado de local a Petroquímica por 75-50 y de ese modo se reencontró con el triunfo luego de la caída sufrida en su visita a Río Gallegos.

En el “Bordó” sobresalió Luis Alderete (26 puntos, 6 rebotes y 3 recuperos), mientras que Ezequiel Bidondo aportó 11 tantos, con 4 rebotes y 2 tapas.

En la visita, el mejor fue Matías Filipuzzi (13 tantos).

Al día siguiente volvieron a enfrentarse, pero en el gimnasio “Cemento Comodoro” de Kilómetro 8. Fue victoria de nuevo del equipo de Emiliano Barbosa que se impuso por 81-71.

Volió a destacarse Alderete (25 puntos y 5 rebotes), mientras que Catriel Aredes lo escoltó (19 tantos, 6 rebotes y 2 asistencias), además del buen trabajo de Bidondo (15 unidades, 6 rebotes, una tapa y 2 recuperos).

En el “Verdolaga”, Bruno Leonori fue el mejor (16 puntos y 4 asistencias), mientras que Lázaro Rivas y Mariano Melgarejo se combinaron con 12 tantos cada uno.

“GLOBO” INVICTO

Por su parte, el que también ganó dos partidos al hilo y se mantiene como único puntero e invicto es Huracán de Trelew.

El séptimo triunfo lo logró el sábado de local ante Hispano Americano de Río Gallegos por 75 a 53. En el “Globo” se destacaron Francisco Torres (17 puntos, 9 rebotes y 5 asistencias) y Facundo Jerez (13 tantos, 7 rebotes, 2 asistencias y 2 recuperos).

En el “Celeste”, su mejor hombre en ofensiva fue Agustín Acosta (14 unidades), mientras que Damián Fernández aportó 10 puntos y bajó 7 rebotes, con dos pases gol.

El domingo, mientras tanto, volvieron a enfrenarse en el gimnasio Atilio Viglione de Trelew, y otra vez Huracán se quedó con la victoria por 85-62.

Torres (21 tantos, 5 rebotes y 3 asistencias) lideró la ofensiva del “Globo”, mientras que Hugo Caballero aportó 14 unidades y repartió 8 asistencias, además de meter una tapa.

También fue clave lo de Agustín Gutiérrez, autor de 13 puntos, 7 rebotes y 3 tapas.

Por el lado del elenco santacruceño, el mejor fue Fernández (14 tantos y 5 rebotes), mientras que Leonardo Da Silva aportó 10 unidades y tuvo 3 recuperos.

Panorama

SABADO 11

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

- La Fede Deportiva 75 / Petroquímica 50.

En el gimnasio Atilio Viglione – Trelew

- Huracán 75 / Hispano Americano 53.

DOMINGO 12

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

- Petroquímica 71 / La Fede Deportiva 81.

En el gimnasio Atilio Viglione – Trelew

- Hispano Americano 62 / Huracán 85.