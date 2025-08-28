El Club 30 de Octubre arrancó con su semillero

Con alrededor de 60 jugadores, entre infantiles y adolescentes, comenzó a funcionar la escuelita de fútbol, un proyecto que lleva más de un mes y que crece en base al trabajo de profesores, dirigentes y padres.

El Club Social y Deportivo 30 de Octubre emprendió un nuevo proyecto con la creación de la escuelita de fútbol que funciona en el playón deportivo del barrio y que ya cuenta con alrededor de 60 jugadores, con edades que van desde 4 hasta 16 años.

Los entrenamientos se desarrollan los lunes, miércoles y viernes, de 17:30 a 19:30. En la primera hora practican las categorías 2015 a 2020, y en el segundo turno lo hacen desde 2009 a 2013. Los profesores que están a cargo son: Laura Cardoso, Kevin Lara, Jonatan Cardoso y Lucas Weber.

Miembros de la comisión directiva de la institución de zona sur visitaron al titular del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez, a quien le contaron sobre la nueva propuesta que están impulsando.

Tras el encuentro, el presidente Miguel Suárez remarcó que “desde el club hace tiempo que queríamos formar una escuelita de fútbol y hace más de un mes se pudo concretar. Estamos muy entusiasmados y deseamos que se acerquen todos los niños que deseen, tanto de nuestro barrio como de otros lugares”.

Y añadió que las inferiores “cuentan con alrededor de 60 niños, de 4 a 16 años. Las categorías 2013/14 y 2015/16 ya están jugando en la Liga Municipal, y la 2009/10 están disputando los Juegos Comunitarios. Y el próximo fin de semana van a debutar las categorías 2017/18 y 2015/16 en el torneo de Asturiano”.

Asimismo, el dirigente sostuvo que “los chicos están entrenando en el polideportivo del barrio y luego de cada entrenamiento se les está dando una merienda, de eso se encargan las madres. Hace unas semanas se realizó una venta de empanadas y compramos tres juegos de camisetas. Ahora se está realizando una rifa para seguir reuniendo dinero y comprar los conjuntos de entrenamientos”.

Para cerrar, Suárez destacó el acompañamiento de Comodoro Deportes: “Le contamos la propuesta a Hernán (Martínez) y nos dijo que nos van ayudar con pecheras, elementos para entrenar y vamos a tener un apoyo para la indumentaria. Como siempre nos felicitó por el trabajo que estamos haciendo y por el crecimiento del club”.