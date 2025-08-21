Stella Maris concretó la conexión de gas en los vestuarios y avanza con el playón

El club ‘costero’ está avanzando en la construcción del playón deportivo que será con césped sintético.

El intendente Othar Macharashvili y el presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez, junto a referentes de Chubut Deportes, recorrieron las instalaciones del club Stella Maris. En donde se está avanzando en la construcción del playón deportivo que llevará césped sintético. A su vez, la institución tuvo una enorme noticia con la concreción de la conexión de gas en los vestuarios.

Héctor Echaniz, presidente de Stella Maris, se refirió a las dos obras que están ejecutando con el acompañamiento del municipio: “La obra va rápido, está terminado más de la mitad de la platea del playón. Pero lo que más me emociona es poder tener la conexión del gas, esta semana la terminaron y nos trajeron dos calefactores y un termotanque para los vestuarios, es un paso muy importante para el club”.

En ese sentido, agregó que “con la comisión estamos muy agradecidos porque el fin de todo esto son los chicos, que estemos próximos a tener la canchita de césped sintético es un sueño cumplido. Seguimos creciendo y progresando gracias a la ayuda del Ente Comodoro Deportes”.

Por su parte, Fernando Villegas, coordinador de obras y mantenimiento de Comodoro Deportes, detalló que “se hizo toda la cañería con un gasista matriculado y se colocaron los calefactores y un termotanque con sus ventilaciones correspondientes en los vestuarios”.

Y añadió que “en estos momentos se está haciendo la platea y la próxima semana se realizará todo lo que es la viga de fundación del cerco. También comenzaremos con las veredas perimetrales y la instalación de seis palmas para la iluminación del playón, más el pintado de los laterales”.