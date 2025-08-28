Olas del Sur: formar, contener y acompañar a cada atleta

Son los objetivos que tiene la única escuela de gimnasia rítmica de Comodoro Rivadavia.

Con el objetivo de formar, contener y acompañar a cada atleta, Olas del Sur es la única escuela de gimnasia rítmica de la ciudad y brinda clases para todos los niveles en la Asociación Vasca Euskal Echea (Av. Alsina 446). Cuenta con cuatro profesoras y asisten alrededor de 40 deportistas desde los 3 años en adelante.

La referente Cecil Malino contó que “hace 13 años estamos funcionando en la Asociación Vasca, somos la única escuela de gimnasia rítmica y sería muy lindo que alguna escuela pueda sumarse”.

Y agregó que “tenemos actividad los lunes, miércoles y viernes, en todos los niveles, desde las más chiquitas de 3 años hasta 18 años, y también tenemos el nivel competitivo, que es el Nivel C, con nenas desde 7 a 18 años”.

GRANDES RESULTADOS EN CHACO

Por otra parte, diez alumnas de Olas del Sur viajaron en agosto al Torneo Nacional de Clubes en Chaco, competencia que se desarrolló en el micro estadio Sarmiento y tuvo la presencia de más de 30 clubes de todo el país.

En donde Olivia Borda y Renata de Jesús Luz compitieron en Dúo Mini con elemento aro y se consagraron campeonas. A su vez, se colgaron la medalla de plata en manos libres. Por su parte, Borda se ubicó en la cuarta posición en individual manos libres de la categoría mini.

“Venimos de un Torneo Nacional que se hizo en Chaco, donde las nenas obtuvieron resultados muy buenos, trajimos un dúo campeón nacional y subcampeón, y otra de las nenas logró un cuarto lugar compitiendo con 58 nenas”, detalló Malino.

La historia para Olas del Sur continúa con la organización de un Torneo Patagónico en el Gimnasio municipal Nº1 de Comodoro Rivadavia. Esto será el sábado 6 de septiembre, a partir de las 10, con la asistencia confirmada de delegaciones de Bariloche y de distintas localidades de Chubut y Santa Cruz.

“La idea es que sea una hermosa jornada y que la gente pueda acercarse a ver esta actividad que en Comodoro no se ve comúnmente, entonces es una linda oportunidad para que se vea el deporte”, indicó.

Mientras que, la institución y la comisión de padres ya están trabajando para viajar a Ushuaia en noviembre y afrontar el Torneo Nacional Federativo.

ACOMPAÑAMIENTO

El presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, visitó Olas del Sur para compartir un entrenamiento y ratificar el acompañamiento desde el Estado Municipal. En ese sentido, Cecil Malino resaltó: “Las chicas lo estaban esperando para mostrarles las medallas. Es lindo sentirse apoyados y acompañados por Hernán Martínez y por su equipo de Comodoro Deportes”.