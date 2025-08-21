Ameghino está cerca de reinaugurar la iluminación de la cancha principal

El Club Atlético Florentino Ameghino está cerca de reinaugurar la iluminación de su cancha principal de fútbol, una obra anhelada por dirigentes, colaboradores y futbolistas ya que, entre otras cuestiones, les permitirá desarrollar con normalidad los entrenamientos nocturnos.
Othar Macharashvili (intendente de Comodoro Rivadavia), Hernán Martínez (titular del Ente Comodoro Deportes) y miembros de Chubut Deportes, se acercaron a la institución de Km. 3 para interiorizarse con la comisión directiva sobre el mejoramiento que se está llevando a cabo.
Al respecto, Fernando Villegas -coordinador de obras y mantenimiento de Comodoro Deportes- explicó que “se realizó una readecuación de la iluminación de la cancha principal, en algunas partes se hizo a nuevo. Se trabajó en las palmas y en el cableado, se hizo un nuevo tablero de comando de ingreso”.
A su vez, Walter Asencio contó que “los funcionarios vinieron a ver los trabajos que se están haciendo con la iluminación, estamos cerca de terminarlo y la verdad que se ven los cambios. Esto lo estábamos esperando hace mucho tiempo porque los chicos entrenaban con poca luz, hoy en día tenemos la mitad de la cancha iluminada y estamos esperando que terminen con el otro costado pero en poco tiempo vamos a estar haciendo la inauguración de las luces”.
Y sentenció afirmando que la nueva iluminación “es muy importante para el club, todo progreso es bueno para nosotros y estamos trabajando en eso, en ir cada vez un paso más adelante, cuesta mucho pero le metemos ganas y corazón para salir adelante”.