El Club Los Andes festejó el Día del Niño

La jornada recreativa y deportiva tuvo una gran presencia familiar y se realizó gracias al trabajo de padres, colaboradores y dirigentes.

El último sábado, el Club Atlético Los Andes agasajó a los niños con una jornada recreativa y deportiva que tuvo una gran presencia familiar y que se llevó a cabo gracias al trabajo en conjunto de padres, colaboradores y dirigentes.

Jorge Salvo, dirigente del CALA, comentó que “festejamos el Día del Niño para darle una alegría a los chicos, nuestro club hace varios años que viene trabajando con las inferiores y decidimos hacer una fiesta para que disfruten su día. Tratamos que los chicos se diviertan, disfruten un momento en familia en el club, como hace varios años lo venimos haciendo”.

Y destacó el trabajo de las familias: “Tenemos a los padres que son de fierro, nos ayudan en todo, hay muchas mujeres comprometidas con el club, entre todos trabajamos en conjunto y pudimos darle una felicidad a los chicos”.

En ese sentido, Salvo dijo que a la institución asisten “más de 80 chicos, entre la escuelita y la sub 15, más los niños chiquitos que vienen al club porque todos los componentes traen a sus familias”.

En ese aspecto, valoró el crecimiento del predio de Los Andes en torno a la infraestructura: “En estos años, con el acompañamiento del Ente Comodoro Deportes y de la gente del club, venimos avanzando en infraestructura, vamos despacio pero le damos las comodidades a la gente”.