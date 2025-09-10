El Club de Cine proyecta La chica de la fábrica de cerillas

La función se realizará el viernes 12 de septiembre a las 21:00 horas en El Rincón Cultural, con entrada libre y gratuita. El film, parte de la “trilogía del proletariado” de Aki Kaurismäki, es considerada una de sus obras más sensibles y melancólicas.

El Club de Cine Comodoro continúa con su propuesta de ciclos temáticos y este mes rinde homenaje a Aki Kaurismäki, uno de los cineastas más originales de la escena internacional.

En ese marco, el viernes 12 de septiembre a las 21:00 se proyectará La chica de la fábrica de cerillas (1990), película que forma parte de su reconocida “trilogía del proletariado”. La función tendrá lugar en El Rincón Cultural, ubicado en Antonio Di Benedetto 88, en el barrio Cordón Forestal, con entrada libre y gratuita.

El film retrata la vida de Iris, una joven obrera que soporta la rutina alienante de una fábrica y la indiferencia de un hogar sin afecto. Con una puesta en escena minimalista y cargada de silencios, Kaurismäki construye una historia donde la opresión y la soledad conviven con una sensibilidad que deja al descubierto la dignidad de sus personajes.

La película es un claro ejemplo del estilo del director finlandés: humor seco, situaciones aparentemente absurdas y una mirada profundamente empática hacia las clases trabajadoras. Su cine, a la vez simple y complejo, lo convirtió en un referente indiscutido del humanismo en la pantalla grande.