El Club de Cine proyecta La chica de la fábrica de cerillas
La función se realizará el viernes 12 de septiembre a las 21:00 horas en El Rincón Cultural, con entrada libre y gratuita. El film, parte de la “trilogía del proletariado” de Aki Kaurismäki, es considerada una de sus obras más sensibles y melancólicas.
El Club de Cine Comodoro continúa con su propuesta de ciclos temáticos y este mes rinde homenaje a Aki Kaurismäki, uno de los cineastas más originales de la escena internacional.
En ese marco, el viernes 12 de septiembre a las 21:00 se proyectará La chica de la fábrica de cerillas (1990), película que forma parte de su reconocida “trilogía del proletariado”. La función tendrá lugar en El Rincón Cultural, ubicado en Antonio Di Benedetto 88, en el barrio Cordón Forestal, con entrada libre y gratuita.
El film retrata la vida de Iris, una joven obrera que soporta la rutina alienante de una fábrica y la indiferencia de un hogar sin afecto. Con una puesta en escena minimalista y cargada de silencios, Kaurismäki construye una historia donde la opresión y la soledad conviven con una sensibilidad que deja al descubierto la dignidad de sus personajes.
La película es un claro ejemplo del estilo del director finlandés: humor seco, situaciones aparentemente absurdas y una mirada profundamente empática hacia las clases trabajadoras. Su cine, a la vez simple y complejo, lo convirtió en un referente indiscutido del humanismo en la pantalla grande.
Embed - Club de Cine Comodoro on Instagram: " CLUB DE CINE COMODORO PRESENTA: Septiembre de Aki Kaurismäki Un ciclo para celebrar a uno de los directores más originales y humanistas de nuestro tiempo. Aki Kaurismäki es un pilar del cine finlandés, famoso por su mirada única sobre las clases sociales desfavorecidas, retratando sus vidas con un humor seco, situaciones extravagantes y una profunda empatía. Cofundador de un famoso festival de cine y de una distribuidora en homenaje a Godard, Kaurismäki construye un cine que es a la vez simple y profundamente complejo. Lxs invitamos a descubrir dos de sus joyas, separadas por 27 años pero unidas por su constante exploración de la dignidad humana. PROGRAMACIÓN: VIERNES 12 | 21:00 HS "La chica de la fábrica de cerillas" (1990) Esta peli forma parte de su trilogía del proletariado. Cuenta la vida de una joven atrapada entre la rutina opresiva de la fábrica y un hogar sin amor. Un film lleno de sensibilidad y melancolía. VIERNES 26 | 21:00 HS "El otro lado de la esperanza" (2017) Uno de los últimos films de Kaurismäki. La historia de Khaled, un refugiado sirio, y Wikström, un hombre que decide empezar de cero. Una obra necesaria y profundamente humana. LUGAR: El Rincón Cultural (Antonio Di Benedetto 88 - Cordón Forestal) @el_rincon_cultural ENTRADA: LIBRE Y GRATUITA"
Fuente: