El concejal de Epuyen se despega de la foto

Walter González, presidente del Concejo Deliberante de Epuyen, pidió públicamente disculpas por la polémica foto en la que se lo veía junto a una foto del dictador Jorge Rafael Videla.

“Quienes me conocen en mi pueblo, saben de mi pasión por los autos, la cual reflejo permanentemente en mi cuenta de Facebook; mi paso por la militancia política y por la máxima institución democrática como es el Honorable Concejo Deliberante de Epuyen”, sostuvo este jueves, casi una semana después de que estallara la polémica.

“El día 15 de agosto pasado compartí en mi cuenta personal de Facebook una publicación que no me pertenece y cuya repercusión ha sido más que polémica. Hoy debo manifestar que mi postura es de ratificar mi compromiso con la democracia lo que me coloca en las antípodas de lo que se me pretende acusar”, añadió.

“A los vecinos que no me conocen les digo que amo la libertad, amo la diversidad cultural que tenemos en nuestro pueblo. Estoy a favor del diálogo en el marco del respeto y el aporte de ideas constructivas para fortalecer el crecimiento de Epuyen”, añadió González.

“Expreso mi sincera disculpa a quienes realmente se hallan (SIC) sentido ofendidos con el contenido y la interpretación del video antes mencionado. Tengo muy en claro de dónde vengo y a donde voy. Seguiré trabajando por mi pueblo y por mi gente, ayudando y aportando ideas que nos ayuden a estar cada día un poco mejor”, concluye.

LA DENUNCIA

Walter González había sido denunciado por apología del delito luego de publicar en su cuenta de Facebook un video en el que se ve un Falcón Verde y al genocida Jorge Rafael Videla con una marcha militar de fondo.

"No se puede tolerar que un edil, elegido por el voto popular, que se supone representa al pueblo en el ejercicio pleno de la democracia, reivindique simbólicamente una de las épocas más oscuras de la historia de nuestro país", señaló la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de la región.

González es virtual viceintendente de Epuyen y publicó en sus redes un video en el que se ve una filmación desde un auto que sobrepasa a un Falcón Verde, característico de los que usaban las patotas militares para secuestrar personas durante la dictadura. Luego el Falcón Verde pasa de nuevo al frente y ahí se puede ver al genocida Videla con una amplia sonrisa en su rostro. Un vecino de la localidad se presentó en el Concejo y presentó formalmente la denuncia. El video fue borrado rápidamente.

González era el presidente de Partido Justicialista de Epuyen, pero renunció para formar parte de las listas de Chubut al Frente que responde al gobernador Mariano Arcioni.