El Concejo aprobó la Emergencia Climática

Luego de casi tres horas de sesión, el Concejo Deliberante aprobó la Declaración de Emergencia Climática enviada por el Poder Ejecutivo Municipal para que Nación y Provincia prioricen obras fundamentales para Comodoro Rivadavia. La medida fue aprobada por once votos y la ausencia de Liliana Carnevale.

La sesión extraordinaria comenzó con la presentación del proyecto de ley que ratifica un convenio para ampliar en 26 millones de pesos la obra del reservorio 4 y permitió que comenzaran las disertaciones de los ediles.

En este sentido, la concejal de Juntos por el Cambio, Graciela Saffirio, adelantó que el bloque de la oposición acompañaría el proyecto, pero cuestionó la intención del oficialismo de catalogar la lluvia como un fenómeno extraordinario recordando que, desde 2010, Comodoro Rivadavia viene sufriendo tormentas de grandes dimensiones.

“No estoy diciendo que no se hicieron obras, pero no alcanza las que se hicieron. Necesitamos un plan de obras por especialistas y por políticos que tomen decisiones y no pensar en inaugurar una obra o cortar una cinta, porque estas obras nos darían una solución a todos los comodorenses que sufrieron las consecuencias de la tormenta”, aseveró.

La respuesta llegó por parte de Gustavo Reyes. El edil del Frente de Todos ponderó que el municipio elaboró un plan que comprende obras viales e hidráulicas, que respondieron durante la tormenta de esta semana. “Llovió un poquito más en 24 horas de lo que llovió el 1 de marzo de 2017. A mí me tocó ver el canal de la avenida Roca que no resistió ni una hora de esa lluvia y esta vez, durante 25 horas consecutivas, ese canal drenó de la manera que tenía que drenar. Después se colapsó porque era demasiado lo que estaba lloviendo. La marea jugó su rol importante no ayudó a que tenga que escurrir. Y se produjo un desborde, pero se solucionó cuando dejó de llover”, destacó.

Reyes cuestionó a Buffa por considerar que “estaba de jarana” y valoró que cada vez que se tocó la puerta del Ministerio de Obras Públicas de Nación, desde 2019 a la fecha, “siempre se atendió y se nos dio la solución a lo que necesitábamos”.

Asimismo, Omar Lattanzio, del Bloque Raúl Alfonsín, les pidió disculpas a los vecinos comodorenses por “no trabajar todos juntos” y cuestionó que, en el Plan Bianual, que se aprobó en el Concejo, estén destinados solo 132 millones de pesos de los 1062 millones de pesos para pavimentación y cordón cuneta. “Voy a acompañar el proyecto, pero antes debo decir que se gastó mucha más plata en plazas y estadios”, criticó.

ENTRE CHICANAS Y ESCENAS TEATRALES

Los concejales Viviana Navarro (FdT) y Tomás Buffa (JxC) fueron quienes protagonizaron un intenso ida y vuelta, con chicanas incluidas, en la sesión extraordinaria. La edil del Frente de Todos resaltó que entre 2015 y 2019 se hicieron obras en Rada Tilly y en Esquel, pero que Comodoro no obtuvo la misma suerte. También valoró las obras que realizó el municipio porque sin ellas “seguramente la hubiéramos pasado mucho peor” y defendió haber estado presente en la oficina de Defensa Civil para dar una mano.

“Esta vez no hubo gente desesperada diciendo que se estaba ahogando como pasó en el 2017. Hubo problemas de cloacas, se inundó un patio y tuvimos problemas, pero no tantos como en el 2017”, aseguró.

“Nunca escuché decir al intendente (Juan Pablo Luque) que estaba todo arreglado, sino que informó lo que estaba pasando y dijo que iba a declarar la Emergencia Climática es una herramienta para acelerar la llegada de los fondos para las obras”, subrayó.

Y cruzó a Buffa por cuestionar que debía invertir más en obra pública y no canchas de césped sintético. “¿Solamente se merece una plaza la gente que vive en un barrio privado o que juega al golf?”, se preguntó la edil.

El concejal de Juntos por el Cambio recogió el guante y afirmó que el oficialismo lo único que buscó fue “intentar de correr la pelota de la discusión”. “No tengo nada contra los clubes, fui dirigente deportivo y me parece que un artilugio político querer ensuciarme con lo deportivo. Es más, me comuniqué con Hernán Martínez (titular del Ente Comodoro Deportes) para dialogar”, destacó.

En tanto, cuestionó que la Emergencia Climática no hace referencia a ninguna obra, sino que significa decirle al presidente que “hay una ciudad que está bajo agua”. “Esta declaración es como mimetizarse con (el gobernador Mariano) Arcioni. Es la emergencia hídrica. Es la nada misma”, criticó.

“Si no resolvemos el problema hídrico, la plata se la lleva el agua. La plaza del Juan XXIII se volvió a inundar. Debemos usar bien los fondos públicos. No sirve de nada ver el vaso medio lleno. Las obras no alcanzaron. El agua se llevó puesto todo y fue agua y no barro porque funcionó el reservorio 4. Hay que reconocerlo, pero no pretendan que la sociedad salga a aplaudir lo que tienen que hacer”, aseguró.

“Tenemos que hacer las obras con fondos y al vecino le interesa muy poco quien tiene que poner la plata. La gente está enojada y es inaudito que un funcionario se enoje y salga a responder por las redes. Nos putean a todos por el igual porque es el fracaso de la política porque teníamos informes que nos decían lo que teníamos qué hacer”, agregó.

Buffa también destacó que en Rada Tilly no hubo evacuados porque se hicieron las obras. Navarro le retrucó con una anécdota. “Yo estaba atendiendo el teléfono en Defensa Civil y tomó un reclamo de un vecino que me dio una dirección rara. Le pregunté si era de Comodoro y me dijo que no, que era de Rada Tilly. Estaba pidiendo un camión porque le estaba entrando agua. Era Luis Luján. Lo atendí en Comodoro porque las líneas de Rada Tilly estaban colapsadas. Las mentiras tienen patas cortas”, aseveró.

Pero el concejal de Juntos por el Cambio le contestó: “no es una obra de teatro. Les juro que no fue ensayado. Dijeron que Defensa Civil tenía un gran equipo, pero quien terminó atendiendo el teléfono fue una concejal”.

“Además, dije evacuados. No inundados. Se ve que también confunde el concepto. Todo esto, repito, no fue ensayado”, agregó.

El debate continuó entre pedidos de solidaridad y unidad, más chicanas y la solicitud del viceintendente Othar Macharashvili de “redondear” en la sesión. “¿Cuál es el apuro?”, gritó Daniel Vleminchx, del Frente de Todos, ante la mirada de todos los presentes para después planear que hay que solicitar apoyo “a quienes se llevan la porción más grande de la torta”.