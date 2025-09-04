Michael Chaves repite como director, con Patrick Wilson y Vera Farmiga retomando sus papeles de Ed y Lorraine Warren. Ambos regresan a la pantalla grande para cerrar su ciclo con lo que se anuncia como su última investigación. Es el año 1986, cinco años después de los eventos de “El Conjuro 3”. Los Warren han abandonado la investigación paranormal, pero un incidente perturbador los obliga a retomar su labor. El desafío será nada menos que el célebre caso de la familia Smurl en Pensilvania, un suceso real documentado que incluyó apariciones fantasmales y fenómenos inexplicables.

El productor Peter Safran, responsable de la saga, destaca la importancia de conectar con historias reales. “Este caso forma parte de la cultura popular y está ampliamente documentado en línea, algo esencial para nosotros”, dice. La película reconstruye los detalles trágicos y aterradores de los hechos. Y más allá de su impacto dentro del llamado “Warrenverso”, el cierre de la saga representa un hito tanto para sus creadores como para la audiencia. La narrativa de “El conjuro 4: Últimos Ritos” subraya el modo en que el universo Warren entrelaza el drama humano con lo sobrenatural, presentando no sólo una historia de miedo, sino también una reflexión sobre el enfrentamiento ante lo desconocido.

Un elemento innovador de esta última entrega es la incorporación de Judy Warren, la hija de los protagonistas, como personaje adulto clave. Interpretada ahora por Mia Tomlinson, Judy aporta una visión fresca sobre lo que implica haber crecido entre objetos malditos y memorias sobrenaturales. Chaves explica: “Su perspectiva ilumina nuevas facetas de la saga, explorando las consecuencias emocionales de crecer en un ambiente así”. El director desarrolla a Judy como un personaje complejo, cuyas vivencias personales reflejan el peso del legado familiar. Esta exploración agrega profundidad humana a la trama, invitando al público a reflexionar sobre el costo de vivir rodeado de lo paranormal.

En cinco años, los Warren no han tomado casos nuevos, ni ha limpiado los malos espíritus de casas o mansiones. En cambio, se han dedicado de lleno a su pasar el tiempo con su hija y explorar otros empleos, pero, sobre todo, a dar charlas y conferencias sobre el tema paranormal. Entonces el caso de la familia Smurl llegará hasta su puerta y difícilmente podrán escapar del llamado. Dicho episodio, es uno de los más famosos que tienen los Warren en la vida real, razón por la que los fanáticos están emocionados de verlo reflejado en la gran pantalla. De acuerdo con la cobertura de los medios en 1986, y lo contado por la pareja en sus diversas charlas, la familia Smurl acudió a ellos tras ser víctimas de una entidad demoniaca que no sólo les asustaba, movía las cosas o hacía ruidos, sino que también les agredía física e incluso de sexualmente.

Director: Michael Chaves

Guionistas: Ian Goldberg, Richard Naing, David Leslie Johnson-McGoldrick, James Wan

Producción: Peter Safran, James Wan

Patrick Wilson (Ed Warren), Vera Farmiga (Lorraine Warren), Mia Tomlinson (Judy Warren)