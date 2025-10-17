El CPB Presidente Ortiz celebró la Semana de la Familia

El encuentro destacó la importancia del acompañamiento familiar en las primeras etapas de desarrollo de los niños, y reafirmó el compromiso con la promoción de actividades inclusivas y recreativas que fortalecen los lazos familiares y comunitarios.

En el marco de la celebración de la Semana de la Familia, el Centro de Promoción Barrial (CPB) Presidente Ortiz, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia Municipal, organizó un encuentro especial que reunió a docentes, directivos y 20 familias con sus hijos e hijas.

La jornada que estuvo destinada a los infantes, que asisten a las salas de 1 y 2 años del Jardín Maternal que funciona en el CPB., tuvo lugar inicialmente en las instalaciones del Club USMA, donde se compartieron juegos recreativos y deportivos, para luego culminar con un almuerzo compartido en el Centro de Promoción Barrial.

La directora del CPB Presidente Ortiz, Carina Yáñez, indicó: “el objetivo es que las familias sean parte de las propuestas y acompañen a sus hijos e hijas a participar de cada rincón de juego que les planteamos en esta oportunidad”.

Mientras que en referencia a la convocatoria sostuvo que fue abierta a todas las familias. "Tuvimos la presencia de papás, mamás, tíos, tías y abuelos, quienes fueron los principales destinatarios de esta jornada. El apoyo de los adultos referentes, que pueden estar, contener y acompañar en la primera infancia, es fundamental para el desarrollo integral de los niños”, subrayó la directora.

“Este evento es la actividad de cierre del proyecto del equipo de Jardín Maternal, en el marco de la celebración de la semana de la familia, para el cual realizamos diferentes juegos, entre ellos lúdicos y recreativos, tenemos un sector de atriles de expresión, juegos de emboque, un tobogán en la pileta con pelotas, entre otros”, detalló Yáñez.

Asimismo, Ángeles, docente de la sala de 1 año del jardín maternal, resaltó la importancia de este tipo de eventos para revalorizar los espacios de la primera infancia y fortalecer los vínculos familiares a través del juego, al expresar que “estos momentos son únicos, ya que permiten a los padres compartir con sus hijos actividades enriquecedoras, que favorecen la vinculación y el desarrollo emocional”, agregó.