Desde el jueves 11 de mayo, en estreno mundial un día antes que en los EE.UU., se exhibe el film de Steven Spielberg que marca su retorno a la ciencia ficción después de ocho años.

Emiliy Blunt, Josh O’Connor y Colin Firth protagonizan esta historia que el propio Spielberg ha concebido. En un futuro no muy lejano, la humanidad está por descubrir la verdad sobre la existencia de extraterrestres, un secreto que ha permanecido oculto por décadas. Mientras millones de personas se preparan para recibir la revelación, algunas viejas creencias son cuestionadas, y la forma en la que entendemos el universo empieza a cambiar. Surgida entre conspiraciones, avances de la tecnología y encuentros inesperados, la revelación promete cambiar vidas, relaciones y la propia percepción de nuestro lugar en el universo para siempre.

En “El Día de la Revelación”, la trama da un giro cuando Daniel Kellner, un informante interpretado por Josh O’Connor, sustrae información secreta sobre la presencia de alienígenas en la Tierra. Este hecho desencadena una serie de acontecimientos: Kellner, junto a los personajes encarnados por Eve Hewson y Emily Blunt, se ve envuelto en una conspiración global destinada a sacar a la luz verdades que han permanecido ocultas. La premisa oficial, centrada en el miedo y la incertidumbre que una revelación masiva sobre vida extraterrestre podría provocar, plantea interrogantes sobre la confianza pública en las instituciones y sobre el manejo de información confidencial. ¿Está el mundo preparado para aceptar que la humanidad no está sola?

Spielberg, una de las figuras más influyentes en el cine de ciencia ficción, retoma un género en el que ha destacado con títulos como “Encuentros Cercanos del Tercer Tipo” y “E.T.: El Extraterrestre”. Su último trabajo en este campo fue “Ready Player One” en 2018, tras lo cual se concentró en otros géneros con éxito comprobado La decisión de regresar a la ciencia ficción con “El Día de la Revelación”, que también coincide con su colaboración pasada y presente con el guionista David Koepp, llega en un momento cargado de significado cultural, en el que la cuestión de la existencia de vida extraterrestre ocupa un lugar destacado en debates parlamentarios, medios digitales y foros públicos.

La película se nutre de este clima, planteando un enfrentamiento directo entre ciudadanos y autoridades acerca de quién tiene derecho a conocer la verdad y con qué rapidez deben compartirse revelaciones que desafían principios fundamentales del conocimiento humano. Esta dinámica tiene impacto en personas comunes, mostrando la ansiedad colectiva y las reacciones de pánico o solidaridad a nivel comunitario, ilustrando cómo un secreto gubernamental puede alterar la vida cotidiana. También se recupera el espíritu de los relatos sobre el contacto para examinar de qué manera, en plena era digital, podría cambiar el equilibrio de poder informativo. E invita a reflexionar sobre los límites morales de la desclasificación forzada y la resistencia de las autoridades ante lo inexplicable.

CINE COLISEO (jue 11, sáb 13 y lun 15 de junio):

21:00 Hs. EL DÍA DE LA REVELACIÓN (2D doblada)

CINE COLISEO (vie 12 y dom 14 junio):

21:00 Hs. EL DÍA DE LA REVELACIÓN (2D subtitulada)

CINE COLISEO (mar 16 de junio):

18:15 Hs. EL DÍA DE LA REVELACIÓN (2D doblada)

CINE COLISEO (mie 17 de junio):

18:15 Hs. EL DÍA DE LA REVELACIÓN (2D doblada)

Género: Ciencia Ficción

Origen: USA

Título original: Disclosure Day

Año: 2026

Formato: 2D

Duración: 2 horas, 25 Min.

Calificación: R-13

Ficha Técnica:

Dirección: Steven Spielberg

Guión: David Koepp sobre una historia de Steven Spielberg

Producción: Kristie Macosko Krieger, Steven Spielberg

Música: John Williams Fotografía: Janusz Kamiski

Montaje: Sarah Broshar, Michael Kahn

Reparto:

Emily Blunt (Margaret Fairchild), Josh O'Connor (Daniel Kellner), Colin Firth (Noah Scanlon), Eve Hewson (Jane Blankenship), Colman Domingo (Hugo Wakefield) Elliot Villar (agente Díaz), Tommy Martínez (Dave), Patricia Conolly (Ruth), Noah Robbins (agente Munsey)