El día que tierra explotó: Una película de Looney Tunes

El Pato Lucas y Porky Pig, la clásica pareja dispareja de dibujos animados, se convierten en héroes inesperados cuando sus travesuras en la fábrica local de chicles los conducen a descubrir por accidente un siniestro plan alienígena para apoderarse de la Tierra a través del control mental. Con su clásico humor y caos, esta icónica dupla se verá obligada a tratar de salvar el planeta… sin perder la paciencia el uno con el otro. Dirigida por Peter Browngardt en su debut como director, es la primera película totalmente animada de la franquicia Looney Tunes en tener un estreno en cines a nivel mundial.

La película es una continuación de la serie “Looney Tunes Cartoons” desarrollada por Browngardt, y se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy el 11 de junio de 2024, lleando a los cines de los Estados Unidos el 14 de marzo último de la mano de Ketchup Entertainment, lo que la convierte en la primera película de Looney Tunes que no ha sido distribuida por Warner Bros. “El Día que la Tierra Explotó” captura la esencia del humor físico conocido como slapstick, pero con un estilo de animación que se siente fresco y electrizante. Y aunque ha sido diseñada para niños de entre 4 y 12 años, también encantará a las familias y a los nostálgicos que crecieron con estos personajes.

La película brilla como una peripecia divertida al combinar la aventura de ciencia ficción con las historias de zombis, sin que falten ácidas críticas sociales. El contexto de la invasión marciana malévola tiene mucho de homenaje a cintas de los años 50 como “El Día que Paralizaron la Tierra”, “El Enigma de Otro Mundo”, “La Guerra de los Mundos”, “La Invasión de los Ultracuerpos” o “Invasores de Marte”. El argumento está aderezado de simpáticas críticas, por ejemplo, al mundo de los influencers, a los conspiranoicos, a cierta forma de entender el trabajo —lo que un personaje llama “autómatas corporativos”— y nos presenta a una brillante y corajuda científica menospreciada por sus compañeros.

Y podemos encontrar pequeños guiños a “Tiempos Modernos”, de Chaplin, “Jurassic Park” o a películas de muertos vivientes. En definitiva, una historia para los más pequeños que elogia los vínculos familiares, el valor de la tradición y el compañerismo, en un contexto en el que el público adulto puede percibir sus ironías, más allá de revivir infancias perdidas. Una cinta que es fiel al estilo característico de estos personajes y al tono de sus aventuras, pero que también sabe combinar elementos con los que sintonizarán las nuevas generaciones de espectadores, quizás menos familiarizados con ellos.

CINE TEATRO ESPAÑOL (SAB 26 Y DOM 27 DE ABRIL)

17:00 HS. EL DÍA QUE LA TIERRA EXPLOTÓ (2D DOBLADA)

Título original: The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie

Género: Animación

Origen: USA

Año: 2024 Formato: 2D

Duración: 1 hora, 31 Min.

Calificación: Apta para todo público

Ficha Técnica:

Dirección: Peter Browngardt

Guión: Kevin Costello, Alex Kirwan, Peter Browngardt, Darrick Bachman, Andrew Dickman, Eddie Trigueros, David Gemmill, Ryan Kramer, Johnny Ryan, Jason Reicher, Michael Ruocco

Producción: Bonnie Arnold

Música: Joshua Moshier

Montaje: Nick Simotas

Voces originales:

Eric Bauza (Pato Lucas y Porky Pig), Candi Milo (Petunia), Peter MacNicol (el Invasor), Fred Tatasciore (el Granjero Jim y el Científico), Laraine Newman (Mrs. Grecht), Wayne Knight (el Alcalde), Kimberly Brooks (la Computadora de la Nave), Peter Browngardt (Roofer Joe y Bully)